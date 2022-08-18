柬埔寨騙案｜政府接20港人求助　12人已安全　8人仍禁錮在緬甸

東南亞詐騙集團日益猖獗，有港人被利誘到柬埔寨、緬甸、泰國及老撾等國家後失聯。消息指，警方有組織罪案及三合會調查科（O記）會跟進案件。

保安局副局長卓孝業聯同警方和入境處今日（18日）下午會見傳媒，交代最新情況，

卓孝業提及，今年1月至今，執法部門共收20名港人求助個案，據了解，其中12名港人已確認安全，12人中有10人已回港。2人仍在當地，但仍然安全。



▼詐騙營內情況▼



卓孝業（中）表示，今年1月至今，共接獲20名港人求助個案。左為警方聯絡事務科高級警司陳樂生、右為入境處協助在外香港居民小組主管蔡宇飛。（李澤彤攝）

卓孝業會見傳媒時表示，保安局會聯同警務處及入境處成立聯合專責小組，跟進最新情況。他提及，今年1月至今，執法部門共收20名港人求助個案，據了解，其中12名港人已確認安全，12人中有10人已回港。2人仍在當地，但仍然安全。

仍有8人在緬甸 人身自由受限

至於仍未救出的8名港人，卓孝業表明會繼續用不同方法，聯絡不同部門，用盡一切可行的渠道，包括中國駐當地大使館，嘗試救出餘下的人。入境處指，該8名未救出的港人，均仍在緬甸，據家屬表示他們的人身自由仍受限制，當局會盡力施救。卓孝業承認，要救出餘下8名港人有一定困難，因為仍未能完全掌握他們的位置。

卓孝業又指，已在外遊警示的網頁上，加設關於海外求職騙案的特別提示。不過，他指對相關東南亞國家的旅遊警示仍維持黃色，例如特別提及不要前往緬甸北部及南部等地區。卓孝業提到，香港有組織罪案及三合會調查科（O記）已接手調查，會與不同司法管轄區執法機構保持聯縏。

卓孝業又透露，有一名港人是涉及網上情緣而赴海外，呼籲市民：「搞清楚你個位網上情人點解要約你去個啲地方，諗清楚唔好隨便去。」被問到部份港人在當地或涉及詐騙行為，回港後會否跟進？他強調：「現階段關心嘅係令佢哋安全返嚟先，返咗嚟再慢慢調查。」而當局今日起亦在機場進行有關海外騙案的宣傳行動，提醒赴東南亞的人士勿墮入騙徒圈套。

警方聯絡事務科高級警司陳樂生則表示，今年一月起接獲零星求助，至6月發現數字令人關注，故警方在7月中及7月底在社交網頁中作呼籲。他又指，相關人士大部份在當地被操控作網上騙案，故有機會接觸到個人的手提電話，可向在港親友求助。

警方社交平台於今年7月中旬曾拍攝短片，以演員重演「柬埔寨打工騙案實錄」真實個案，有事主自海外修畢碩士後返港一年，惟期間寄逾百封求職信均石沉大海，及後在社交平台帖文得悉有聲稱代表柬埔寨賭城人士正聘請荷官，並以人工高及福利優厚作招徠，月入更可高達20萬港元，更毋須經驗。事主不虞有詐，一星期後已單人匹馬出發，惟到達後始發現「貨不對辦」，對方更著其假冒女性「跟劇本」誘騙男網友，事主拒從後，對方則恐嚇將其禁錮柬埔寨，事主幾經折騰始成功返回本港。短片引述該事主指，當地有十多名港人自願留下打工行騙。

卓孝業指，已在保安局外遊警示的網頁上，加設關於外地求職騙案的特別提示。(保安局網頁截圖)

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警方早前表示，今年1月至今，接獲12宗求助個案，報稱因誤墮求職、網上情緣等騙局，於外地被禁錮。警方接獲相關報案時，會與境外執法機關保持密切聯繫，並透過國際刑警的平台聯絡海外執法機構交流情報及協助調查。警方呼籲市民切勿輕易相信網上的招聘廣告或留言，並對聲稱能賺快錢的途徑，以及不拘學歷或工作經驗但報酬異常優厚的職位有所警惕。

保安局表示，高度重視就近期有香港人懷疑被誘騙到柬埔寨、泰國、緬甸等東南亞國家，被禁錮從事非法工作。

另外，入境處今年1月至今亦接獲17宗求助，保安局稱，入境處「協助在外香港居民小組」收到相關求助後，已即時按求助人的意願，提供協助向當地警方報案，其中12名港人已安全離開當地。小組亦會積極跟進仍未離開當地的求助個案，繼續與當事人家屬、香港警務處、外交部駐港特派員公署、中國駐當地大使館／總領事館，保持密切聯繫及跟進個案。

保安局續指，警方接獲相關報案時，會與境外執法機關保持密切聯繫，並透過國際刑警的平台聯絡海外執法機構交流情報及協助調查。