兒童住宿服務檢討倡設突擊巡查　強制舉報虐兒下年度始交立會審議

香港保護兒童會轄下幼兒中心「童樂居」去年底被揭發多名員工虐兒醜聞，社會福利署其後成立兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會，檢視相關服務。社署今日（18日）在兒童事務委員會會議上匯報首階段報告，並提出31項改善措施，包括增加幼童中心宿位和人手比例、加強巡查並安裝閉路電視等新科技，以及招募更多寄養家庭。



8月18日，政務司司長陳國基首次主持兒童事務委員會會議。（政府新聞處圖片）

▼保護兒童會「童樂居」發生員工涉虐兒醜聞▼



童樂居事件後設委員會 社會今向兒童事務委員會匯報建議

社署在會上簡介兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會第一階段檢討報告，重點檢討6歲以下兒童而設的留宿幼兒中心及住宿特殊幼兒中心的服務，並提出31項改善建議，包括：

．服務質素方面：

1. 提高留宿幼兒中心的幼兒工作員的人手比例及增設幼兒照顧助理員

2. 引入跨專業支援；加強員工培訓

3. 引入院長登記制度，申請該職位的人士入職時必須完成保護兒童的培訓課程，入職後亦須持續進修，並承擔舉報懷疑虐兒個案的責任等



．服務規管及監察方面：

1. 加強巡查的力度，包括在社署幼兒中心督導組加入由護士出任的保健衞生督察及曾在執法機構工作的人士

2. 成立由太平紳士及不同專業界別的社會人士組成的服務質素小組突擊巡查

3. 留宿幼兒中心的閉路電視系統引入新科技，以便迅速辨識員工不當行為等



．服務規劃方面：

1. 增加更多兒童住宿照顧服務處所

2. 加強招募及支援寄養家長以提供更多家庭式的照顧服務



社署表示，政府將會按優次跟進檢討報告內的建議，而檢討委員會亦將展開第二階段有關其他兒童住宿照顧服務的檢討，預計於明年3月完成。

▼1.26 保護兒童會公布涉及「童樂居」報告▼



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童樂居事件及近年社會多宗虐兒個案，令社會關注舉報虐兒機制，時任勞工及福利局局長羅致光今年5月曾指目標在明年上半年向立法會提交有關強制舉報虐待兒童個案機制的法案。

政府9月辦交流會 就強制舉報虐兒諮詢社福及教育界

不過，政府今日表示，政府將於9月舉辦持份者交流會，就懷疑虐待兒童個案強制舉報規定的建議分別諮詢社會福利、教育及醫療衞生界別，並擬於2023/24立法年度內，向立法會提交條例草案。至於今日的兒童事務委員會會議，亦有諮詢有關懷疑虐待兒童個案強制舉報規定的建議，根據建議，政府將立法向指定類別從業員施加法定責任，規定他們須向有關當局舉報指明類別的虐待或疏忽照顧兒童個案，違例者將須承擔刑事責任。

▼社會福利署1月17日進駐「童樂居」▼



陳國基首次主持兒童事務委員會：致力讓兒童健康快樂成長

首次主持委員會會議的政務司司長陳國基表示，政府非常重視兒童福祉，致力為兒童提供安全和理想的環境，讓他們健康快樂成長，全面發展及充分發揮潛能，強調將會民間不同界別及專業機構同心協力，保障兒童的福祉，建設關愛兒童的社會。