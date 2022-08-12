勞福局長孫玉菡視察童樂居　料幼兒留宿服務檢討報告本月內完成

香港保護兒童會轄下「童樂居」去年爆出虐兒案，勞工及福利局局長孫玉菡今午（12日）到童樂居視察，了解其服務重整計劃的進度及留宿幼兒的情況。孫玉菡指，料兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會首階段、關於留宿幼兒中心服務的檢討報告可於本月內完成，下一階段的檢討將涵蓋其他與照顧兒童相關的服務，預計明年3月完成。至於強制舉報虐待兒童個案機制的立法工作已開展，稍後會諮詢持份者，目標於明年上半年向立法會提交法案。



▼8月12日 勞福局局長孫玉菡到童樂居視察▼



了解改善措施進展 包括服務重整計劃進度

勞福局局長孫玉菡今午到童樂居視察，保護兒童會執行委員會主席夏穆及童樂居院長張美玲向其匯報獨立檢討委員會建議一系列改善措施的進展，包括童樂居與非牟利幼兒教育機構議會合作推行服務重整計劃的進度。孫玉菡其後也視察童樂居的設施，並與留宿兒童及前線人員交流。

孫玉菡：童樂居事件令人痛心憤慨 料首階段檢討報告本月內完成

孫玉菡表示：「童樂居事件令人痛心憤慨，必須痛定思痛、嚴肅跟進。」又指社署署長主持的兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會已大致完成檢討留宿幼兒中心的服務，首階段的檢討報告期望可於本月內完成；第二階段的檢討將涵蓋其他與照顧兒童相關的服務，預計明年3月完成。

▼保護兒童會「童樂居」發生員工涉虐兒醜聞▼



強制舉報虐待兒童個案機制稍後諮詢

至於強制舉報虐待兒童個案機制的立法工作已開展，稍後會就實行細節諮詢持份者，目標在明年上半年向立法會提交法案。而社署也正籌備為有關專業的工作者提供培訓，提升他們及早發現和處理虐兒個案的能力。

童樂居去年爆出虐兒案後，政府也改善了部分現行兒童住宿照顧相關服務，包括要求所有留宿幼兒中心安裝閉路電視，及制定主動監控及翻看紀錄的政策及機制；在跨專業巡查隊伍中加入曾在執法機構工作的人員及保健衞生督察；並要求各大專院校在相關課程加入與保護兒童相關的元素等。

▼保護兒童會公布涉及「童樂居」報告▼

