空置校舍規劃名單出爐　僅6%改建公營房屋　10即將空置校舍新上榜

《香港01》早前統計去年公布的空置校舍名單，發現大部份校舍「曬太陽」數十載後仍無規劃。規劃署今日（19日）公布新的空置校舍名單，截至今年6月，累計檢視了250幅用地，當中合共僅32幅地已改劃或建議改劃作住宅用地，佔整體僅12.8%，當中僅16間已規劃為公營房屋發展，佔整體6.4%。

另外，有10間即將空置校舍新上榜，當中7幅用地將改劃作公營房屋發展，包括位於觀塘的迦密梁省德學校和沙田保良局蕭漢森小學。



規劃署表示，已完成2021年的中央調配機制檢視的空置校舍用地報告，當中檢視了14幅空置及即將空置校舍的長期用途，其中8幅用地建議作房屋發展，餘下6幅用地則建議作政府、機構或社區用途。

10間即將空置校舍 有6間交房署發展公營房屋

新上榜的10間即將空置校舍，包括觀塘迦密梁省德學校、黃大仙浸信會天虹小學、青衣郭怡雅神父紀念學校、將軍澳保良局陸慶濤小學、沙田保良局蕭漢森小學、東華三院蔡榮星小學（循理會美林小學前校舍），涉及的6間校舍用地，已轉交房屋署管理，長遠作公謍房屋發展。

另外，有部份即將空置校舍位處私人地段，包括觀塘的瑪利諾中學，該校舍將須交還政府作指定房屋用途；黃大仙區的中華基督教會基華小學，亦須交還作公營房屋發展。

位於尖沙咀的廣東道官立小學和觀塘香港道教聯合會雲泉學校，雖然位於九龍中心地帶，卻仍未有規劃，兩地均建議用作政府、機構或社區用途（G/IC），文件顯示該校舍用地仍由教育局管理，前者正考慮作長期用途的申請，而後者則顯示受用地限制，當局稱會持續檢視該用地的情況。

五空置校舍已作過渡房屋發展

文件亦顯示，250間空置校舍中，有5幅用地已作過渡性房屋發展，包括荃灣信義學校、屯門救世軍三聖邨劉伍英學校、上水昇平小學、大埔船灣余東旋學校，以及元朗永安學校。

至於《香港01》早前揭發，2012年遷往新校舍的香港仔聖伯多祿中學，荒廢近10年至今仍未上榜。當局早前表示，用地仍未從天主教教區收回，教育局更「交波」予地政總署向教區跟進，用地收回無期，被批評行政混亂，亦無珍惜珍貴的市區用地資源。

規劃署稱，自2011年實施中央調配機制以來，累計已檢視250幅空置／即將空置校舍：

．161幅已改劃作公營房屋、過渡性房屋、及政府、機構或社區用途和非政府機構的短期用途等

．36幅用地可作申請以短期形式作社區、機構或非牟利用途

．6幅用地礙於用地限制或其他原因，現時不適合使用或未能提供使用

．47幅用地全部或大部分屬私人土地

