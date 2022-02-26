救世軍空置校舍改建過渡性房屋　料今年第三季落成提供123個單位

新一年財政預算案指政府已覓得足夠土地提供超過1.7萬個過渡性房屋單位，逾八成會在今年及明年相繼落成，位於屯門三聖的前救世軍校舍，落實改建成為過渡性房屋，預計下月1日正啟動項目開展工程，提供共123個單位，受惠人數約400人。主辦單位期望助基層脫離惡劣居住環境，疫下提供短期紓缓的作用。



400名基層受惠 主要為輪候公屋逾3年人士

救世軍旗下三聖邨過渡性房屋項目「齊+@三聖」前身為三聖邨劉伍英學校七層高校舍，2011年停辦後空置，2020年10月向運房局申請使用該空置校舍用作社區房屋，去年2月獲得通過。救世軍宣布項目將於3月1日展開工程，暫定於今年第三季完成工程，再安排合資格人士入伙，項目為期5年，預計提供共123個單位，當中約7成為3至4人單位、其餘約3成為1至2人單位，亦設立3個無障礙單位，受惠基層約400人。項目主要對象為輪候公屋3年或以上、居於惡劣環境並有緊急住屋需要的基層家庭及單身人士，申請方法將於稍後公布條件及細則。

救世軍港澳軍區總指揮李光秋上校表示，特別感謝運房局對項目的大力支持，榮幸能有機會重修過往產業成為過渡性房屋項目，相信項目能提供足夠的安全、可靠及有著舒適環境，滿足受惠基層家庭的迫切住屋需求，為居民提供一個轉變的機會。

財政司司長陳茂波在新一年財政預算案中表示，政府已覓得足夠土地提供超過1.7萬個過渡性房屋單位。現時已有約2,300個單位正在營運，另外約4,200個單位正動工興建，預計在今年落成啓用；預期在明年底前再有約1.1萬個單位落成營運。