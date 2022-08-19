創科公司供中學生職場體驗　學生稱從中了解未來去向

香港工業總會聯合科技園舉辦首屆「工業x創科體驗之旅」，帶領逾30名本地中學生親身體驗創科相關工作。一連四日的活動今（19日）完結，有參加者指活動收窄自己將來的方向，需未對創科業產生濃厚興趣，但對產業有更深刻的了解。



科技園主席查毅超：為產業吸引更多人才

是次體驗活動夥拍30間工總成員企業、科學園及創新園的企業，為學生提供「工作影子」體驗、職場參觀和實地工作機會。香港工業總會兼科技園主席查毅超指活動提供機會給中學生體驗創科工作，加深對本港創業的認識，為產業吸引更多人才，亦期望學生可從中獲得啟發，尋找自己的去向。

王瑤瑤認為活動令她提早感受「大人的世界」。（麥鍵瀧攝）

學生獲啟發將助人為目標 未來立志做社工或醫護

伊利沙伯中學舊生會中學的中五生張靜如，本對創科行業不感興趣，但經過活動後發現創科業是個既有意義又能助人的行業。她跟隨美時醫療控股有限公司，在眼科醫院內的見聞令她印象深刻，當時在醫院內有個名為Goods Delivery Robot 的機器正為醫護人員運送沉重的文件，令她發現原來創科業同樣能貢獻社會。雖對在辦公室埋頭苦幹的科研活動不感興趣，但這次經歷鼓舞她將助人為目標，未來可能從事社工或醫護的工作。

同為伊利沙伯中學舊生會中學的中五生王瑤瑤則認為活動令她提早感受「大人的世界」，到相達生物科技國際有限公司體驗工作的她，要在限時內為市場部提供的題目起草稿並向經理彙報，她表示這是自己第一次體驗與時間競賽的工作，亦感謝經理提供大量反饋，能注意到自己的優點和不足之處。王亦指創科業由多個部份組成，即使自己對科研部份未有興趣，仍可加入市場營銷部門貢獻香港的創科業。

馬鈞耀指活動令他大開眼界，將來有機會亦想投身創科業。（麥鍵瀧攝）

就讀保良局馬錦明夫人章馥仙中學的馬鈞耀則認為這次經歷令他大開眼界，接觸到在校園內無法體驗到的經歷，本以為香港創科業缺乏資源，但原來行業內仍有大量熱心人士，政府亦有提供資助，未來有機會亦想嘗試加入創科產業。