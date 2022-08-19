銀行世家學子萌轉修創科念頭　願回流回饋香港　應科院籲吸納人材

為響應香港創科發展，培育創科人才，香港應用科技研究院（應科院）推出暑期實習計劃，從全球各地知名學府招募約50名學生到不同大型創科公司實習，為期8星期計劃今（19日）完成。有正負笈美國大學的香港學生表示希望日後會加入創科行業，並回流服務香港社會，冀香港保持原有優勢。應科院行政總裁葉成輝指，有需要在香港發展科技生態圈，培養本地人材之餘，亦要吸引外地、如東南亞的創科人材到港。



美國芝加哥大學修經濟學 回港實習後冀修數據相關科目

出生於銀行世家的榮承信，現時就讀美國芝加哥大學經濟學科，是今次應科院暑期實習計劃參加者之一。榮表示，實習後開始產生轉科念頭，打算副修與數據相關科目，因他認為金融科技與銀行業息息相關，例如以人工智能為客戶作背景審查，而銀行業正慢慢轉型，創科和金融科技能有助其發展。

畢業後打算回港發展 形容香港充滿機遇

對於個人未來發展，他希望回流香港，因在港土生土長，也望將來可以回饋香港，而他認為港府亦願意提供資源培訓人材，且完整的司法系統和金融系統能吸引外資公司，令香港充滿機遇。

應科院舉辦為期8星期實習計劃，從全球各地知名學府招募約50名學生到不同大型創科公司實習。（麥鍵瀧攝）

有參加學生籲港府思考如何加強香港自身優勢

另一參加者，在美國加州大學洛杉磯分校修讀政治學的何善雯同樣認為香港機遇處處，交通配套比其他地方優勝，而今次計劃令她對數據科學產生興趣。不過她認為各個城市正不斷進步，香港政府需思考如何加強自身優勢。政府雖樂意提供資源給創科業，但她認為現時的宣傳和曝光不足，港人未有機會了解香港的科研成果。

本地大學亦有參與應科局的實習計劃，在香港大學修讀應用人工智能的張浩霆，指未來打算繼續於香港進修，他指政府對創科相關方案的資助充足，但仍可提供更多的資助，例如是博士學位資助，每年有大約3000多位申請者，但政府只提供大約300個資助學位。

應科院葉成輝籲家長改變固有思想 助港培養更多創科人材

應科院行政總裁葉成輝指需在港發展科技生態圈，培養在港人材和吸引外地如東南亞的創科人材。他指政府會加緊宣傳，改變家長對創科業的固有思想，讓創科業成為學生未來出路的其中一個選擇。