柬埔寨騙案｜網戀情人甜言BABY TRUST ME邀外地相見　警籲要警覺

東南亞詐騙風波繼續發酵，有港人被利誘赴柬埔寨、緬甸、泰國及老撾等國家工作後涉被禁錮。保安局副局長卓孝業昨會見傳媒時透露當中涉及網上情緣，警務處今（19日）於FB專頁出帖，忠告市民提防網戀騙案，倘異地情人突邀約東南亞見面，且頻繁聊天營造曖昧錯覺，市民應提高警覺，勿被「BABY TRUST ME」(寶貝，相信我）甜言蜜語蒙蔽，免誤墮「賣豬仔」之旅。



警方又呼籲，網上交友時需謹慎，切勿輕易透露個人資料，另不要輕信網友的甜言蜜語，倘懷疑受騙，應盡快報警求助。



▼詐騙營內情況▼



警務處今（19日）於FB專頁出帖，忠告市民提防網戀騙案，免招人財兩失。(「香港警察」FB專頁圖片)

受害人被騙到東南亞後沒收護照

警方今日晚上出帖，圖文並茂提醒市民提防網戀騙案，插圖繪以視訊對話情景，手機螢幕的男子語帶親暱，「BABY, TRUST ME!」(寶貝，相信我），另配以柬埔寨、緬甸、泰國及老撾四個國家國旗。警方提醒，倘有網戀對象邀約赴東南亞見面，且頻繁聊天營造曖昧錯覺，應提高警覺，免墮網戀騙案，人財兩失。

警方帖文提到，騙徒會以不同藉口誘騙受害人到東南亞國家，沒收護照將其禁錮，威脅從事非法工作，甚至乎對他們身體造成嚴重傷害，呼籲網上交友要謹慎，切勿輕易透露個人資料，不要輕信網友的甜言蜜語。

警教用搜尋器搜尋網戀情人社交帳戶照片

倘懷疑對方身份，可利用搜尋器搜尋其社交帳戶照片，或查看對方帳戶朋友圈有否異常，主動查證核實。警方又提醒，當網友要求離港見面 ，則必須仔細考慮當中涉及風險，如懷疑受騙，應盡快報警求助。

帖文又附註入境處「協助在外香港居民小組」求助途徑，提醒在外香港居民可經24小時求助熱線、「入境處流動應用程式」或透過網上求助表格求助。