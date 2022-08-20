MIRROR演唱會｜孫玉菡：已取舞蹈員合約　暫未能公布屬自僱或受僱

MIRROR演唱會上月28日發生嚴重意外，受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況一直危殆，意外令公眾關注舞蹈員受聘形式及勞工保障等問題。勞工及福利局局長孫玉菡今日（20日）在一個電視節目中表示，已取得舞蹈員的合約，勞工處將就僱佣關係及保障責任提供意見。



疫情反彈，安老院舍近日迎來新一波爆發，為了降低院舍長者的感染風險，孫玉菡指出，正研究加密院舍員工核酸檢測安排，由現時每周一次增加至兩次。由於考慮到員工需輪班工作，除了可自行到社區檢測中心做檢測外，亦計劃容許員工自行採樣入樽後，交由承辦商收集化驗，以減少對院舍運作的影響。



▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



MIRROR演唱會上月28日發生的嚴重意外，導致舞蹈員阿Mo嚴重受傷，事發逾三星期後，孫玉菡今日表示，已取得舞蹈員的合約，勞工處將就僱佣關係及保障責任提供意見，但現階段暫未能公布有關的舞蹈人員，合約是屬自僱形式，或屬僱傭相關。

疫情持續反彈，昨日多達13間院舍爆疫，其中青衣青和居護老院更多達17人染疫，需全院撤離檢疫。孫玉菡稱，為了加強防範院舍爆發，正研究加密院舍員工核酸檢測安排，由現時每周一次增加至兩次。員工除了可自行到社區檢測中心做檢測外，亦計劃容許自行採樣入樽後，交由承辦商收集化驗，以減少對院舍運作的影響。

孫玉菡指，在外展隊協助下，院舍第三針接種率已達54%，未來亦會繼續推動院舍長者打針，外展隊會為適合接種第四針的院友安排接種。

▼第五波疫情下不少安老院舍出現確診個案▼



+ 1

本港最新失業率為4.3%，較上月回落0.3個百分點，孫玉菡形容就業情況審慎樂觀，亦反映本地的防疫工作及保就業計劃發揮效果。他隨着消費券發放，對就業市場亦會有幫助，暫不會再推新一輪保就業計劃。他稱，留意到商界指近期人口外移造成勞動市場緊張，他認為本港要想辦法留住本身人力，同時吸引人才來港，香港背靠祖國，有很大競爭力及發展空間，政府亦會制定搶人才策略，並於施政報告中提出。

孫玉菡表示已取得MIRROR演唱會舞蹈員的合約，勞工處將就僱佣關係及保障責任提供意見。

孫玉菡表示，檢討兒童住宿服務的委員會提交首階段報告，提出超過30項建議，包括提升照顧員比例及加強巡查，以往巡查著重院舍環境及提交的報告，日後會更全面，包括觀察兒童情緒，翻查閉路電視等，亦會加入前執法人員提升巡查效果。