Mirror演唱會觀眾今到紅館看林家謙演唱會　指意外不影響觀看心情

Mirror上月在紅磡香港體育館舉行的演唱會發生嚴重意外，演唱會被腰斬，紅館的下一個檔期便是歌手林家謙《Summer Blue》演唱會。今日（19日）是演唱會的第一場，有上月曾觀看Mirror演唱會的觀眾再到紅館觀看演唱會，認為上次意外發生後，今次的舞台安全措施會更謹慎，加上兩次演唱會的性質不同，林家謙的表演本身亦較文靜，故不感到太大擔心，會好好享受表演。所以未有影響她的心情。



觀眾：肯定今次舞台安全措施會更謹慎

歌手林家謙《Summer Blue》演唱會晚上8時開場，但未夠6時已有不少歌迷到場等候，現場歌迷氣氛熱鬧。

王女士上月觀看到其中一場Mirror的演唱會，今日晚上再到紅館觀看林家謙的演唱會，她回憶當日發生意外時是感到不開心，雖然慶幸不是她看的那一場，她表示已因舞台安全問題取消了不少舞台機關，最後卻是不能控制的電視出意外。

不過，王女士亦指Mirror的意外不會影響她今日看林家謙的心情，因可以肯定今次的舞台安全措施會更謹慎，據她所知有部份機關亦已取消，加上兩次演唱會的性質不同，林家謙的表演本身亦較文靜，故不感到太大擔心，會好好享受表演。

雖然演唱會於8時才開場，但未夠6時已有不少歌迷到場等候。（馬煒傑攝）

李小姐與鄺小姐今晚到紅館看林家謙演唱會，對於上月Mirror發生電視屏幕墮下意外，她們提到對舞台安全有少少擔憂，因不是只有Mirror的演唱會，全部演唱會都會大電視屏幕，但這麼簡單的機關亦竟然發生如此嚴重的意外，難免會感到擔心。不過，她們亦提到今次是認外後的首個紅館演唱會，認為舞台設備的監管上會更為嚴謹，檢查好裝置安全才準演唱會舉行。

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吳先生表示，對舞台安全不太感到擔心，他提到早前看謝安琪及方皓玟的演唱會，都有相應的措施以避免更多的意外發生，相信林家謙的演唱會亦一樣，「應該會有啲backup plan之類，以避免以外。」

另一位觀眾劉小姐認為，上次的意外發生後，主辦方會做更多相應措施，以保障舞台安全。她又提到上次意外發生至今日林家謙舉行首場演唱會不足一個月，曾擔心演唱會會因而未能如期舉行，對於今日能順利舉行演唱會感到高興。