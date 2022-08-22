酷熱天氣｜電梯公司推熱壓力錶　監察電梯槽溫濕度　防維修工中暑

今年本港夏季天氣異常酷熱，單在今年七月就刷新多項最熱紀錄，不少工會關注打工仔在酷熱天氣下的工作環境，憂增中暑風險。

電梯維修工人經常要在電梯井道中工作，電梯公司奧的斯為防維修工中暑，新研發一款「熱壓力錶」，用以實時測量工作環境內的熱壓力指數，配合手機應用程式，可即時通知現場工人和安全主任，工作環境溫濕度會否超標。奧的斯又指，已制定相關的工作指引，安排適當的休息，防止員工在電梯井槽內工作至中暑。



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按熱力指數等級制訂休息時間及防中暑指引

電梯維修工需在炎熱和悶焗的電梯井道或機房中進行維修保養工作，奧的斯新研發的熱壓力錶，裝置內的傳感器會收集現場的溫度和濕度數據，經過處理器計算熱壓力指數和相關等級。熱壓力指數由低至高分為綠、藍、黃、橙及紅五個等級，當達到指定等級，該公司會有不同的建議休息時間和防中暑指引，例如黃色的熱力指數等級，就建議每工作30分鐘需休息10分鐘。裝置上的LED指示燈會閃爍以顯示熱壓力等級，並將數據傳送到雲端。

熱壓力錶配備手機應用程式，上傳到雲端的數據會實時反映在程式上，員工能隨時查看電梯槽中的溫度、濕度和熱壓力指數等級，安全主任亦可即時跟進工地的情況。若工地現場熱壓力指數過高時，程式會透過手機向員工和安全主任發出警報，保障員工安全並防止他們在過熱環境下工作而中暑。

採用窄頻物聯網網絡 電梯井道、機房內也可收信號

奧的斯香港工程團隊代表陳健俊指熱壓力錶耗電量低，使用一顆2AA電池可運行超過100天，而且換電簡單，安置於機房內即可監察情況。另外，針對大部份電梯井道和機房的信號較弱，熱壓力錶使用高穿透力和低功耗的窄頻物聯網(NB-IoT)網絡作為傳送媒介。