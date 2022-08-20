連續三日確診破6000　BA.5比例與污水病毒量升　衞生署憂入冬再爆

香港疫情續反彈，今日（20日）錄得6389宗確診，連續三日單日確診破6000宗，當中包括179宗輸入個案。另外，新增5間院舍有個案，涉及10人，而九龍塘約克國際幼稚園K2L2 Queens下午班3學生及1老師陽性，疑有聚集狀況，涉事班別須停課。



衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，過去數天上升速度加快，每日較前一日多數百宗，而污水檢測亦發現人均病毒量升至每公升40萬，為三月以來新高，如上變種病毒BA.5比例最新升至30%，傳播正在上升且料將維持。



歐家榮又指，距離第五波高峰已超過3個月，當時的確診者如未打齊針，免疫力會隨著時間下降，再次感染機會上升，因此憂慮未來一段時間或踏入冬天會有另一波爆發，故呼籲市民盡快完成疫苗接種，



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九龍塘約克國際幼稚園3學生及1老師確診 涉及班別須停課

本港今日增6389宗確診，包括179宗輸入，連續三日破6000宗確診，其中來港旅客第4至第7日確診佔52宗，第 8至第14日後在社區發現的個案佔10宗。5 間院舍爆疫，包括兩間老人院以及3 間殘疾院舍，涉6位院友及４位員工。位於九龍塘的約克國際幼稚園幼 K2L2 QUEEN’S 下午班，3名學生以及1老師確診，須停課一周。

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▼第五波疫情下不少安老院舍出現確診個案▼



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變種BA.5比例升至30.2% 污水人均病毒量創3月後新高

至於懷疑變種病毒BA.5個案，歐家榮指最新升至30.2%，而本港整體確診個案在7、8月放緩，但過去數天上升得較快，每日較前一日多數百宗，更連續兩日破6000宗，預期確診個案會持續上升。另外，最近污水檢測發現人均病毒量達每公升40萬，為三月以來新高，相信傳播正在上升。

第五波高峰時確診者如未打齊針或再感染 歐家榮：未來一段時間或再爆發

同時，其他指標則包括社區檢測中心確診樣本比率、圍封強檢病毒量，及香港大學每日繁殖率均上升。歐家榮補充，距離第五波高峰已超過3個月，當時的確診者如未打齊針，免疫力會隨著時間下降，再次感染機會上升，因此憂慮未來一段時間或踏入冬天會有另一波爆發，故呼籲市民盡快完成疫苗接種，