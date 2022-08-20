疫情．最新｜九龍塘約克國際幼稚園有班級爆疫　4師生染疫需停課

本港今日（20日）增6389宗確診，包括179宗輸入，累計有1904名確診病人留院，包括266宗新增個案，累計40人危殆，27人嚴重，多5人死亡。多5間院舍出現確診個案。位於九龍塘金巴倫道的約克國際幼稚園，有班級有名3學生及1名老師確診，需停課一周。



昨日疫情總覽：



港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」倒升，一名患者傳給約1.2人。(港大醫學院網站圖片)

▼直擊擁維港海景的啟德方艙醫院▼



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【17:03】本港新冠疫情持續升溫，今日(20日)個案總數繼續逾六千宗。港府於多區住宅繼續驗出污水呈陽性，政府發言人表示，有四區合共八個公共屋邨的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，其中黃大仙區受影響屋邨數目佔最多，有3條位於慈雲山的屋邨榜上有名，包括慈民邨、慈樂邨及慈康邨。

▼8月20日 部份污水陽性大廈▼



【17:02】歐家榮表示，評估疫情考慮一系列指標，每日確診、快測、核酸檢測，每日入院、隔離、深切治療、死亡數字趨勢，社區中心陽性比率、污水病毒量、港大即時繁值率等，保持上升趨勢，雖在7、8月曾放緩，但過去幾日上升得快，每日較前一日多幾百宗，連續兩日破6000宗，預期維持升勢，污水人均病毒量每公升40萬拷貝，三月以來新高，傳播正在上升，料會繼續維持。

【16:58】歐家榮表示，見到BA.5比例不斷上升，屬預期之內，因BA.5較BA.2.2或其他Omicron病毒強，社區傳播中，是其中一個原因導致個案上升，預料會進一步上升。社區傳播睇不同因素，接種疫苗比率、市民免疫力、混合免疫水平，距離第五波高峰超過3個月，個時曾感染又未打齊針，免疫會隨時間下降，再感染機會上升。憂慮未來一段時間、或踏入冬天會再爆疫。

【16:53】位於九龍塘金巴倫道的約克國際幼稚園，幼K2L2 QUEEN’S下午班有28名學生，有名3學生及1名老師確診，建議停課一周。

【16:46】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港今日（20日）增6389宗確診，包括179宗輸入，多5間院舍出現確診個案。變異病毒株方面，BA.5佔整體個案上升至30.2% ，BA.2.12.1則佔7.9% 。

【16:40】五宗死亡個案包括一名89歲男性，與家人同住，已打2針，有長期病包括高血壓、中風、心臟有問題、曾患腸癌，8月17日到去伊利沙伯醫院急症室求醫，已咳了幾日，開始覺得周身無力，核酸檢測陽性， CT值低為16.9，入去內科病房，18號死亡。

【16:30】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，本港今日（20日）累計有1904名確診病人留院，包括266宗新增個案，累計40人危殆，27人嚴重，多5人死亡。

【13:48】MIRROR演唱會上月28日發生嚴重意外，受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況一直危殆，意外令公眾關注舞蹈員受聘形式及勞工保障等問題。勞工及福利局局長孫玉菡今日（20日）在一個電視節目中表示，已取得舞蹈員的合約，勞工處將就僱佣關係及保障責任提供意見。

疫情反彈，安老院舍近日迎來新一波爆發，為了降低院舍長者的感染風險，孫玉菡指出，正研究加密院舍員工核酸檢測安排，由現時每周一次增加至兩次。由於考慮到員工需輪班工作，除了可自行到社區檢測中心做檢測外，亦計劃容許員工自行採樣入樽後，交由承辦商收集化驗，以減少對院舍運作的影響。

【11:35】政制及內地事務局今日（20日）聯同西區警區和衞生署，在早前被納入強制檢測公告的香港仔漁暉苑美暉閣進行執法行動。行動由今日上午約8時30分開始，至上午約11時結束。政府在行動中共檢查了205名受檢人士，其中五名人士違反強制檢測公告，已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中一人發出定額罰款10,000元通知書。

【10:35】兒童感染新冠肺有機會出現嚴重併發症，瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生、 港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華今早（20日）在電台節目表，兒童染疫入院個案增加，近期幾乎每日都有嘶哮症病人求診，兒童染疫後出現多系統發炎綜合症的個案也有回升，本港累計約有60名兒童患上新冠後出現多系統發炎綜合症。他指接種疫苗可有效預防併發症，呼籲家長盡快帶兒童接種疫苗。

▼8月6日 官涌疫苗接種中心嬰幼兒打科興▼



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【08:57】翠屏（南）邨翠榮樓今早（20日）解封，其間1 685人接受檢測，當中發現22宗陽性檢測個案，以及4宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼8月17日 特首李家超視察醫管局兩間醫院▼



▼8月15日，楊何蓓茵到訪兒童醫院視察兒童接種情況▼



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▼8月19日 電腦節2022開幕▼



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▼8月16日起強制檢測公告▼



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▼8月17日 重返政務司副司長卓永興8月14日巡視後巷▼

