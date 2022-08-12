劉宇隆指BA.5或增入院機率　冀幼童接種率達五至六成

政府專家顧問、港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日（12日）在電台節目指，現時只得22,00名三歲以下幼童接種科興疫苗，情況有待改進，希望入冬前幼童可完成接種三劑科興疫苗，而三歲以下幼童接種率最好達五至六成，初步數據顯示，Omicron亞型變種BA.5可能會增加入院機率，呼籲家長應盡快為子女接種疫苗。



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劉宇隆說，BA.4或BA.5佔本地個案的百分比，已由單位數增至逾10%，而BA.5較容易傳播，初步數據顯示可能會增加入院機率，加上印度亦發現亞型變異株BA.2.75。因此，若本港之後開關時，或會增加個案傳入，故呼籲家長應盡快為子女接種疫苗。

劉宇隆亦指，科興疫苗使用滅活技術，歷史較長，而安全性亦獲公認，故可與流感等其他疫苗一併接種。目前感染新冠疫苗的入院兒童，佔整體入院人數十分一，故要要盡量方便幼童打針。

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