陳南昌學校捲校董會干政爭議教師不足10人　辦學團體：積極改善

香港教育工作者工會今日（18日）召開記者會，指接獲香港青少年培育會陳南昌紀念學校教師投訴，批評辦學團體緃容法團校董會粗暴干預校政，以致距離新學年開學只餘下兩星期，但仍未完成教師聘請及續約程序，確認將繼續工作的老師不足十位，嚴重影響人手編排及開學。

辦學團體青少年培育會發聲明指，對於人事聘任及採購涉嫌有嚴重失當行為，已成立了不同的小組委員會，正積極改善管理架構及從學校處理投訴機制、人事管理、財務管理等方面監督學校作出改善措施，以符合教育局的要求。



新學年開學在即，但香港青少年培育會陳南昌紀念學校的教師向教工會投訴，指辦學團體管理不善，緃容法團校董會粗暴干預校政，以致學校行政混亂，十多位合約教師至今仍未完成續約程序，聘請教師方面，又多次作出干預，拖延及擾亂過往的招聘程序，於三月完成首輪面試後延至六月才舉行二輪面試，又要求老師要與50多個求職者一一面試，嚴重影響招聘流程，結果距離新學年不足兩星期，確認將繼續工作的老師不足十位，對於人手編排及開學都有重要影響。

其中一名出席記者會的教師代表巫偉精指，曾於去年揭發現任校監陳瑞蘭親妹陳美蘭擔任獨立校董，涉嫌違反《教育條例》第40條列明獨立校董提名不可是成員親屬；另外，又揭發辦學團體轄下學生宿舍職員涉嫌報告混亂及含糊不清的資料，懷疑不恰當使用防疫津貼盈餘金額，直到事件被揭發津貼才停止。

其後陳美蘭離任，但仍身兼辦學團體的管治團隊成員，而陳美蘭的兩名姊妹陳瑞蘭及陳妙蘭則依然為辦學團體校董，陳瑞蘭更是學校校監。

巫偉精曾揭發辦學團體轄下學生宿舍職員涉嫌報告混亂及含糊不清的資料，懷疑不恰當使用防疫津貼盈餘金額。（馬煒傑攝）

而於陳瑞蘭上任為校監後，立即向巫偉精發警告信，又多次干預校內行政以致行政混亂，他質疑校方行為是向教師報復，當中有合約教師突然被通知不獲續約，令人手大減，影響到學校運作，更提議調動宿舍的職員取代不獲續約的教師。

校方行政主任傅主任又指，校監及校董多次侵犯教職員私隱，包括以懷疑錄音為由強迫教師解鎖手機及查看內容，又準許非校董會或非授權人士閱讀及討論有教職員敏感資料的文件。

教工會主席黃建豪在記者會後陪同求助教職員代表到港島區域教育服務處，通報該學校的情況，教師期望辦學團體可尊重教師的專業，同時盡快解決教師招聘及續約的問題，以確保可順利開學。

陳瑞蘭上任為校監後，立即向巫偉精發警告信，又多次干預校內行政以致行政混亂，他質疑校方行為是向教師報復。（馬煒傑攝）

辦學團體青少年培育會則於記者會後發出聲明，指新一屆校董會已委任在特殊教育界及學校管理方面有經驗的專業人士作為獨立校董，對於人事聘任及採購方西涉嫌有嚴重失當行為，已成立了不同的小組委員會，正積極改善管理架構及從學校處理投訴機制、人事管理、財務管理等方面監督學校作出改善措施，以符合教育局的要求，並即時設立意見箱供教職員有更多方式去表達意見和投訴。

教育局回覆查詢指，一直緊密跟進及監察香港青少年培育會陳南昌紀念學校的情況，而有關學校的管理及行政（包括人事及財務管理等）的情況，局方曾提出建議，並一直嚴肅跟進學校的改善工作，要求學校嚴格依照《教育條例》、《教育規例》、《資助則例》、《僱傭條例》、相關法例及指引行事。該校的法團校董會已採取行動，就部分範疇落實改善措施。教育局會繼續監察其進度，確保該校行政及管理達到理想的水平。

教育局亦指，就已收到的投訴已按程序去信並要求相關人士提交報告及作出回應，而學校宿舍部分的投訴，局方亦與相關部門保持緊密溝通，若發現有違規之處定必嚴肅處理。局方指，如發現學校未能有效履行管治職能，偏離校本管理的基本精神與原則，影響學校的有效運作和學生學習，會採取果斷行動，確保學生接受不間斷的優質教育服務，保障他們的福祉。