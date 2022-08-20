確診大廈︱新增3028幢　西半山蔚然、寶翠園、Grand Yoho等廈上榜

政府晚上（20日）更新確診大廈名單資料庫，共有11,034幢大廈，3,028幢為新增大廈，18區當中，以沙田區新增361幢大廈最多，其次是元朗區新增302幢大廈，觀塘區亦新增282幢大廈。



今日新上榜大廈當中亦包括不少豪宅，例如西半山蔚然、寶翠園6、8座、元朗區Grand Yoho、Wetland Seasons Park、觀塘區Ocean One、Peninsula East 2座等。另外香港喜來登酒店、香港旺角希爾頓花園酒店等共13幢酒店上榜。



根據今日的確診大廈名單，名單上共有11,034幢大廈，3,028幢為新上榜。中西區的上榜大廈當中，包括Soho 38、The Icon、泓都1座、康苑、蔚然、瀚然、寶翠園6、8座、等。

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而18區當中，以沙田區新增最多，有361幢，包括天宇海3A、6B座、沙田第一城7、9、10座等共9座大廈、玖瓏山日瓏閣1、2座、迎海．星灣18、19、20座、迎海．星灣御25座、帝堡城3座、珀玥、海典居1、2、3座、御龍山1、3、5、9、11座、嵐岸1、5、6座等。

另外，元朗區亦增302幢，新增大廈當中包括Grand Yoho 2、3、座、Wetland Seasons Park 9、17、20座、尚悅 ‧ 嶺1座、尚悅5、10、12、13座、俊宏軒1、2、3、5座等8幢大廈、帝庭居5座、原築3座、栢慧豪園3、5、7、8座、御景園1、6座、御豪山莊3座等。

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觀塘區則新增282幢，包括Ocean One、Peninsula East 2座、得寶花園C、D座、淘大花園J、K、Q、R、S座、凱滙2、3、5座、德福花園I、M、N2、R1、S1、S、T2、T座、麗港城4、5、7座等共18幢大廈、曦臺2座等。

新增確診大廈當中，包括了近30幢紀律部隊宿舍及13幢酒店，新增紀律部隊宿舍包括順利紀律部隊宿舍2、6座、豐盛街紀律部隊宿舍1、2、3座等；新增酒店包括香港喜來登酒店、香港旺角希爾頓花園酒店、都會海逸酒店等。