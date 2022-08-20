增五患者離世全部未打齊針　累計死亡破9600　醫管局籲高危族打針

香港疫情持續攀升，今日（20日）新增6,389宗確診，另再多五人離世，全部未打齊三針，一人更從無接種疫苗，而自疫情2020年初爆發以來，本港累計死亡個案逼近萬人，共錄得9602人。現時共有1,904名確診患者留醫，40人危殆。



醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻呼籲市民盡快打針，且打齊三針始較理想，若年紀老邁及本身多病，則應接種四針，快測陽性的高危人士應及早求醫。



新增個案中，有6,210宗屬本地確診個案，包括2,093宗經核酸檢測陽性，以及4,117宗已核實的快速抗原測試陽性個案，連同179宗輸入個案，即合共新增6,389宗確診。

留醫患者達1904人 40人危殆 12人正ICU治療

現時共有1,904名確診患者留醫，當中266人屬新近入院。昨各增7名危殆及6名嚴重病人，現時累計40人情況危殆，27人情況嚴重，其中12名危殆病人正於深切治療部留醫。

五名死者年齡介乎55歲至99歲 一人從未接種疫苗

死亡個案則再增五宗，涉及一男四女，年齡介乎55歲至99歲， 五位未打完三針，當中一人從未接種。第五波死亡總數已累計9389人。本港累計死亡個案共有9602人。

▼五名染疫後死亡個案詳情▼



1． 89歲老翁，已接種兩針。他與家人同住，有長期病患包括高血壓、中風、心臟問題、前列腺肥大，十多年前曾患腸癌。他本月17日前往伊利沙伯醫院急症室求醫，報稱已咳嗽數天，全身感乏力、腳軟及難以步行，隨後在急症室快測結果呈陽性，經核酸測試則證實確診，CT值為16.9。他獲轉入內科病房，延至本月18日晚上不治。



2．99歲老婦，已接種兩針。她與工人同住，本身腎功能差，曾切除其中一邊腎部，另曾接受胃手術。她因腳部出現潰瘍，遂於本月17日前往急症室求醫，獲安排進入骨科，其核酸結果呈陽性，CT值為36.8，隨後轉送至內科病房。院方為其進行肺部X光檢查，發現其右邊肺「花花哋」，核酸覆檢的CT值降至33。她於本月19日突然心臟停頓，施急救無效，同日早上離死。



3．55歲女士，已接種兩針。她與工人同住，有腸癌末期並已擴散。她於本月13日快測結果呈陽性，未有公院門診求醫紀錄，其病況持續轉差，本月18日前往急症室求醫，她當時稱有氣喘，亦有自行量度血氧，數值低至70多。其核酸檢測呈陽性，CT值21，入院未幾病情急轉直下，本月19日證實不治。



4．90歲老婦，已接種兩針。她與家人同住，本身有多項慢性疾病包括高血壓、冠心病、心衰竭，另曾中風、亦有皮膚癌、心律不正及認知障礙。本月11日前往急症室求醫，當時已現氣喘及低血糖病徵，其快測結果陽性，核酸檢測同為陽性，CT值16.7，曾獲處方口服抗病毒藥及瑞德西韋，延至昨日離世。



5．84歲老婦，從無接種疫苗。她與家人同住，有高血壓、高血脂及冠心病，她於上月30日前往急症室求醫，當時左邊身軀乏力，快測結果呈陽性，核酸檢測同為陽性，CT值20。經肺片檢查後，發現其右肺「花」，腦掃描則證實其出現中風，及心肌塞，曾獲處方口服抗病毒藥後病情略好轉，病毒量稍見下降，CT值跌至20。惟受其自身疾病影響，包括中風及心肌塞，延至昨日不治。



劉家獻表示，五名死者中，一人從無接種疫苗，雖然處方口服抗病毒藥後病情略見好轉，病毒量稍見下降，惟基於從未打針，其併發出現重症及死亡風險較已接種者高逾60倍。他呼籲市民盡快打針，且打齊三針始較理想，若年紀老邁及本身多病，則應接種四針。

他又提到，上述部分死亡個案未必與新冠肺炎相關，例如84歲老婦入院時已出現中風及心肌梗塞； 55歲女士本身有腸癌並已擴散，相信兩人與相關疾病致死機會較大；至於有多項長期病患的99歲老婦，雖然染疫，惟她入院時CT值「唔差」，分別錄得36及33，但突然出現心臟停頓的原因，則有待進一步調查，暫時推斷未必與肺炎相關。

港府早前公布，可接種疫苗年齡降至半歲。(資料圖片)

港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華今日表示，近期幾乎每天都有接收嘶哮症個案，他說，情況較之前增加不少，前晚亦有兩宗嘶哮症新症入院，惟醫管局僅公布嚴重個案，輕微至中度程度的個案未必通報。

幼童嘶哮症增 醫管局劉家獻：部份家人未有及時帶往求醫

劉家獻則回應稱，染疫幼童併發出現嘶哮症個案增多，或與家人未有及時帶往求醫或病情變化迅速，他提醒，若家長發現子女呼吸困難或急促、或有喘鳴，應盡快帶往求醫，及早發現可獲處方藥物紓緩氣管情況，若延醫後果嚴重，可致腦缺氧及生命危險。

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