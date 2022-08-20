兒童染疫入院個案上升　專家：近期幾乎每日都有嘶哮症求診個案

兒童感染新冠肺有機會出現嚴重併發症，瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生、 港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華今早（20日）在電台節目表，兒童染疫入院個案增加，近期幾乎每日都有嘶哮症病人求診，兒童染疫後出現多系統發炎綜合症的個案也有回升，本港累計約有60名兒童患上新冠後出現多系統發炎綜合症。他指接種疫苗可有效預防併發症，呼籲家長盡快帶兒童接種疫苗。

他提到，現時各醫院兒科均會跟進染疫兒童的情況，香港兒童醫院將成立MISC（多系統發炎綜合症）診所，讓康復兒童長期覆診，相關詳情將稍後公布。



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關日華稱，近期兒童染疫入院個案增加，因早前第五波疫情已有很多成人感染，很多3歲以下幼兒尚未接種疫苗，所以今次病毒再肆虐時，幼兒感染入院，甚至出現重症也是「首當其衝」。

早前染疫後出現嘶哮症入院的27個月大男嬰，情況好轉，昨日已出院回家，康復理想，關日華相信男嬰不會有長期後遺症。但他形容這位小朋友康復是僥倖，又解釋嘶哮症屬急性上呼吸道感染，如當時未能及時送院，未獲即時治療，後果可以很嚴重，包括有機會出現缺氧，令腦部永久受損。

他提到，據觀察嘶哮症個案也有增加，近期差不多每天都收一宗有嘶哮症的小朋友個案，前晚巡房更收到兩宗個案，直言見到的數據只是「冰山一角」，僅是較嚴重的個案，較輕微或中度的未獲會通報。如家長發現兒童懷疑出現嘶哮症徵狀，如呼吸時有聲沙、有空氣低頻的聲音，要盡快到設有深切治療部的醫院求醫。

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生、 港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華。（余俊亮攝）

兒童染疫出現多系統發炎綜合症累計約60宗

除了嘶哮症，兒童染疫也有機會出現多系統發炎綜合症，近期這類個案有回升，至今累計有約60人新冠後出現多系統發炎綜合症，上周也有兩三宗通報，患者現時康復理想。不過，他也提醒長要留意，如兒童有發炎、出紅疹、眼紅等病徵，要盡快求醫。

至於有確診女童曾短暫失去視力，他稱，仍要進行磁力共振檢查了解病因；另有些病人的神經中樞受影響，如影響嗅覺、味覺、精神健康等，雖然根據外國資料，隨時間可康復，但對腦部會否有長期影響，如影響認知，就難以擔保。他提醒家長，新冠屬新病症，醫生專家仍在學習這個病，強調接種疫苗可有效預防併發症，呼籲家長盡快帶兒童接種疫苗。

6個月至3歲幼兒接種科興疫苗未見嚴重反應

關日華指出，現時6個月至3歲幼兒的疫苗接種率約5.5%，自從他們開始接種科興疫苗以來，未見有幼兒出現嚴重反應，多數是出現針口不適，因科興疫苗較溫和，有發燒也都不會高逾攝氏38度。他坦言對接種率無預設「打幾多」，建議每個家庭的小朋友均接種疫苗，鍛鍊抵抗力，回復正常生活的同時，避免在社區受感染。

▼2.17 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼

