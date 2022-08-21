通關｜消息：內地允開香港學生特殊配額　確保檢疫酒店、航班充足

隨着9月開學「死線」逼近，本港數以萬計學生急於返內地入學，無奈受疫情所阻。據了解，內地已應允港府要求，「開綠燈」為需要北上就學的中學生和高等院校學生開設特殊配額，讓他們趕及開學前報到；又會研究措施確保提供足夠隔離酒店設施及航班，希望所有學生能順利成行，「一個都不能少」。



▼7月15日 深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼



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深圳灣口岸上月將每日通關檢疫配額由1,300增至2,000個，並增設「人文關懷通關名額」予8類特殊人士，當中包括經香港入境深圳或參加重要考試的學生，惟不涵蓋到內地升學及回港放暑假的港生。立法會議員楊永杰及民建聯陳恒鑌等早前藉立法會「前廳交流會」，直接向政務司司長陳國基「陳情」，並引述陳國基指，政府關注事件，現與內地積極跟進中，不排除包專機讓學生回內地報到上學。

料只涵蓋中學及高校學生 名額人人有份

消息人士向《香港01》記者透露，內地當局已對港府的請求「開綠燈」，決定向北上港生發配特殊通關名額，「不用參加2,000人大抽獎」。不過由於幼稚園及小學學生須家長或監護人陪同過關，所涉問題複雜，故估計首階段只會涵蓋入讀中學及高等院校的港生。據報截至2020年，共有1.62萬名香港學生就讀內地高校，其中約8,000人散佈在廣東52所本專科院校；今年本港申請升讀內地中學的報名人數逾13,000人。

▼7月13日 深圳灣口岸離境人士等候核酸檢測結果▼



不設包機 或加航班擴容

內地當局仍在研究最後細節，包括交通安排。對有議員建議包車接載學生到深圳或珠海，再讓學生以不同途徑前往各區入學，消息指，由於學生在深圳隔離7天後，進入其他省份可能還須再隔離，反更不便，故料會按現時做法，在廣東省以外地區就學的學生自行乘機返內地，「但不會有包機安排，如果航班不足，會有措施解決，例如增加航班」。

至於內地檢疫隔離酒店供不應求問題，消息人士指內地當局正想辦法處理，「畀得香港學生特殊配額，相關配套設施自然亦會作出安排。」

民建聯近日倡議「香港驛站」方案，即返回内地人士在香港隔離設施進行7天「閉環式管理」，再閉環送到内地進行餘下3天隔離，以紓緩内地隔離酒店的需求。但據了解，有關建議暫未列入內地當局研究之內。

▼7月10日 大批北上市民在深圳灣口岸等候核酸檢測結果過關▼



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「香港驛站」方案暫未列入議程

根據現時香港返內地通關規定，每日2,000個名額之外，有「人文關懷通關名額」予8類特殊人士，包括70歲或以上長者、在港無監護人的14歲或以下兒童、孕婦及其陪護人員、患有基礎性疾病或重病，不適合集中隔離人士、擬由港入境深圳目前仍滯留香港超過5日及以上的國外留學生、直系親屬近期病危（去世）人士、需要參加法庭開庭人士，以及要參加重要考試的人士。合資格人士可通過「深圳12345熱線」登記個人資料，相關資料報給深圳市衛健委等有關部門後，申請人會在3至5日內獲得回覆。另外，還需提供證明材料，由相關部門甄別審核後，將會給予人文關懷通關名額。

消息人士估計，北上就讀港生特殊通關名額的申請手續，大致與上述相同。

消息人士又指，政務司司長陳國基曾任入境處處長、特首辦主任，熟知出入境事務、內地官場運作及擅長協調各政府部門，估計短期內可公布政策及執行細節，讓港生能趕及開學前成行，北上繼續學業。

▼2021年12月27日 深圳灣口岸出境情況▼

