楊何蓓茵率外展隊入梅窩　為逾190名居民接種疫苗　籲盡快打齊3針

​公務員事務局局長楊何蓓茵今（20日）率領外展新冠疫苗接種隊到梅窩，為居住於梅窩和大嶼山南區超過190名居民接種科興疫苗，當中有兩歲半女童首次接種。楊何蓓茵指，近日確診個案已升至逾6千宗，惟根據衞生署紀錄，現時約有26萬沒有感染記錄市民接種第2劑疫苗後已逾180日但尚未接種第3針，她呼籲市民盡快打齊3針，特別是長者和幼童，以加強保護。



​公務員事務局局長楊何蓓茵（左）率疫苗接種外展隊到梅窩，有兩歲半女童首次接種。

母親帶兩歲半女兒打針 為入讀幼稚園作準備

楊何蓓茵今日聯同外展新冠疫苗接種隊前往梅窩，提供科興疫苗接種服務。楊何蓓茵於其個人FB專頁表示，接種疫苗的居民有老有少，主要是接種第3針，亦有3歲以下幼童首次接種，包括一名兩歲半的女童，其母親表示，女兒稍後需入讀幼稚園，亦擔心病毒對兒童的影響，遂帶她打針。

26萬沒有感染記錄、夠期可打第三針人士未打針

她又提到，近日確診個案已升至超過6千宗，打齊3針維持疫苗保護力非常重要，亦有緊迫性，惟根據衞生署紀錄，現時約有26萬沒有感染記錄的人接種第2劑疫苗後超過180日而尚未接種第3針。她呼籲市民盡快打齊3針，特別是長者和幼童，「新冠病毒可以對健康造成嚴重的影響，早接種，早保護。」

公務員事務局發新聞稿表示，除了社區疫苗接種中心和其他疫苗接種點外，現時亦有不少醫生會於非診所場地提供外展服務。若單單計算政府組織的外展服務，今天是外展隊第164次出動，之前的服務合共讓37, 000人接種了新冠疫苗。