強制檢測｜增57幢沙田區重災　第一城、淘大花園、藍灣半島等上榜

本港今日（20日）新增6,389宗確診個案，醫務衞生局晚上發出最新一份強制檢測公告，再有57幢大廈因有確診者居住上榜，涉及將軍澳東港城7座、牛頭角淘大花園R座及柴灣藍灣半島8座等。

沙田區屬重災區，連同污水檢測陽性名單計算，共有11幢大廈上榜，包括大圍顯徑邨顯德樓、沙田好運中心松林閣、沙田沙田第一城15座及馬鞍山錦龍苑龍悅閣和龍昇閣等。觀塘區亦有7幢大廈被納入強檢名單，包括秀茂坪邨秀康樓、油塘高翔苑高安閣及觀塘紀律部隊宿舍1座。



▼8月20日強制檢測公告▼



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沙田區11座大廈上榜 涉第一城15座及好運中心松林閣等

上榜的57幢大廈中，沙田區住宅共有11幢上榜，屬全港18區之冠，包括大圍新翠邨新俊樓、大圍顯徑邨顯德樓、大圍美田邨美麗樓、沙田廣源邨廣柏樓、沙田駿洋邨駿逸樓、沙田好運中心松林閣、沙田沙田第一城 15 座及馬鞍山恆健街 8 號錦暉苑，另包括3幢污水檢測陽性上榜大廈，涉及馬鞍山錦龍苑龍悅閣和龍昇閣，以及馬鞍山耀安邨耀榮樓。

淘大花園 R 座及觀塘紀律部隊宿舍 1 座納強檢

觀塘區緊隨其後，共有7幢大廈上榜，分別是牛頭角淘大花園 R 座、牛頭角彩德邨彩俊樓、秀茂坪秀茂坪邨秀康樓、秀茂坪邨秀裕樓、藍田康華苑怡康閣及油塘高翔苑高安閣，當中亦涉及觀塘紀律部隊宿舍 1 座。

▼8月20日部份強檢大廈▼



+ 8

小西灣藍灣半島第8座及柴灣景翠苑同入榜

港島方面，則有8幢分佈於南區及東區的住宅上榜，分別是鴨脷洲悅海華庭 2 座、鴨脷洲利東邨東昌樓、薄扶林華富二邨華生樓、鰂魚涌栢蕙苑祥栢閣、鰂魚涌益昌大廈、筲箕灣耀東邨耀華樓、柴灣藍灣半島 8 座及柴灣峰霞道 8 號景翠苑。

強檢名單中不乏大廈「打孖上」，即同一大廈有兩座住宅上榜，包括秀茂坪邨秀康樓及秀裕樓、深井碧堤半島1座及6座。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至8月20日）▼



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政府明日（21日）將於薄扶林華富（二）邨、深井碧堤半島及青衣長亨邨重開流動採樣站，位於樂富橫頭磡邨的流動採樣站會延長服務日期至周一（22日）。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。

須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。

▼9月20日 強制檢制全名單▼



1.將軍澳唐明苑唐煌閣



2.將軍澳煜明苑煒明閣



3.將軍澳東港城 7 座



4.將軍澳雍明苑潤明閣



5.將軍澳寶林邨寶智樓



6.牛頭角淘大花園 R 座



7.牛頭角彩德邨彩俊樓



8.秀茂坪秀茂坪邨秀康樓



9.秀茂坪秀茂坪邨秀裕樓



10.觀塘觀塘紀律部隊宿舍 1 座



11.藍田康華苑怡康閣



12.油塘高翔苑高安閣



13.黃大仙黃大仙上邨詠善樓



14.黃大仙樂富邨宏康樓



15.慈雲山慈樂邨樂天樓



16.九龍城美東邨美仁樓



17.石硤尾白田邨太田樓



18.深水埗海達邨海榮樓



19.長沙灣昇悅居 6 座



20.葵涌葵涌邨旭葵樓



21.葵涌麗瑤邨富瑤樓



22.青衣長亨邨亨俊樓



23.荃灣翠豐臺 2 座



24.深井碧堤半島 1 座



25.深井碧堤半島 6 座



26.大圍新翠邨新俊樓



27.大圍顯徑邨顯德樓



28.大圍美田邨美麗樓



29.沙田廣源邨廣柏樓



30.沙田駿洋邨駿逸樓



31.沙田好運中心松林閣



32.沙田沙田第一城 15 座



33.馬鞍山恆健街 8 號錦暉苑



34.大埔富善邨善鄰樓



35.粉嶺榮輝中心 3 座



36.粉嶺景盛苑欣景閣



37.上水清河邨清潤樓



38.上水天平邨天賀樓



39.元朗朗屏邨悅屏樓



40.天水圍天悅邨悅富樓



41.天水圍天耀二邨耀華樓



42.天水圍嘉湖山莊美湖居 3 座



43.天水圍嘉湖山莊景湖居 5 座



44.屯門欣田邨俊田樓



45.屯門澤豐花園澤國樓



46.屯門新圍苑新賢閣



47.鴨脷洲悅海華庭 2 座



48.鴨脷洲利東邨東昌樓



49.薄扶林華富二邨華生樓



50.鰂魚涌栢蕙苑祥栢閣



51.鰂魚涌英皇道1046號益昌 大廈



52.筲箕灣耀東邨耀華樓



53.柴灣藍灣半島 8 座



54.柴灣峰霞道 8 號景翠苑



▼9月20日 因污水樣本檢測呈陽性、需納入強檢名單大廈▼



1. 馬鞍山錦龍苑龍悅閣



2. 馬鞍山錦龍苑龍昇閣



3. 馬鞍山耀安邨耀榮樓

