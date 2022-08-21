柬埔寨詐騙｜馬來西亞「豬仔救星」宣布不再救人　理由令人心寒

柬埔寨詐騙案風波延燒，不過，大馬此前曾多次協助拯救「豬仔」的黃家業，早前卻宣布「金盆洗手」，還透露不少「豬仔」如今已「黑化」、被「洗腦」，而現在拯救「豬仔」的工作也愈來愈困難，因為有網紅將贖金炒得很高，而且不少被救回來的「豬仔」其實是詐騙集團的線人，他們之所以回國，是為了幫助人蛇打探政府的救援方式。



據《星洲日報》報道，黃家業是大馬檳州的前進黨主席，過去曾多次參與拯救「豬仔」的工作，曾協助至少46名大馬「豬仔」返國。.

然而，黃家業卻在上個月的某次記者會宣布，他今後將「金盆洗手」，退出拯救「豬仔」的工作，因為這項工作實在是太吃力不討好了。

【相關圖輯】YouTuber赴柬埔寨賣命救出40人反遭台政府批評 怒稱：以後不救了（點擊放大瀏覽）：

+ 65

他表示，他接觸的90多個「豬仔」，有不少人早已「黑化」、被「洗腦」，有些人即使他願意幫忙，也寧可留在當地詐騙、不願回家，讓他感到十分心寒，「這90人中只有46個是願意回來的，但這些人回來後，我也沒辦法見到每一個人，我至今也只見過其中的17人」。

黃家業指出，他目前已自掏腰包，花費馬幣18萬令吉（約港幣32萬元）來拯救「豬仔」；一開始，這筆贖金只要馬幣1萬令吉（約港幣1.8萬元），不過自從某位網紅將贖金價格「炒高」後，現在要贖人回來的價格已愈來愈高。

報道稱，黃家業最後一名救出的「豬仔」秦偉豪，贖金高達馬幣5萬令吉（約港幣8.7萬元），而黃家業為他代付了其中的1萬令吉，但黃家業並未透露這名網紅的身份，也未說明該網紅是如何操作的。

相關圖輯｜台24歲女揭柬埔寨地獄經歷 遭性侵電擊轉賣 怒控被台灣同胞出賣（點擊放大瀏覽）：

+ 19

黃家業還痛心表示，有些被救回國的「豬仔」其實是詐騙集團的線人，他們是為了要幫助詐騙集團了解政府救人的手法，才願意被救回來。

當他們在了解整個拯救過程後，就會替詐騙集團想出應對方式，導致後續的拯救工作更難以展開。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】