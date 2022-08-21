寶翠園、映灣園、華景山莊等三區屋苑污水呈陽性　26萬人要做快測

本港新冠疫情持續，政府今日（21日）公布，有三區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，包括東涌映灣園、藍天海岸一帶，中西區寶翠園、曉峰閣及保德街與加倫臺附近一帶住宅，以及大窩口邨至華景山莊一帶。政府會向區內居民、清潔工和物業管理員派發合共約26萬個快速抗原測試包。



▼8月19日 部份污水陽性大廈▼



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政府表示，因應污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區民政事務處將會陸續向涉事地點的居民、清潔工、物業管理員，派發合共約26萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。新增受影響地點如下：

．離島區：迎東邨、映灣園（賞濤軒、映濤軒、悅濤軒、聽濤軒及海珀名邸）、昇薈、東環、東環II、海堤灣畔及藍天海岸（水藍．天岸、藍天海岸、影岸．紅、水藍天）

．葵青區：大窩口邨、宏華大廈、尚文苑、仁雅大廈、德士古道23-25號、德士古道45-55號、德大閣、德泰大廈、有章樓、永和樓、葵賢苑、海峰花園、華員邨、華景山莊、長坑村、翠瑤苑、大王下村、新屋村及楓樹窩村

．中西區：曉峰閣、寶翠園、金陵閣及保德街與加倫臺附近一帶住宅（見附件）

污水監測區域中西區（政府新聞處圖片）

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

▼8月16日起強制檢測公告▼

