天水圍體育館改裝暫託中心8.25啟用　接收輕症或無症狀確診長者

本港疫情持續升溫，社署今日（21日）宣布，早前於5月下旬交還予康文署的天水圍體育館暫託中心，將於8月25日重新投入運作，並接收輕症或無症狀確診長者。暫託中心設有130個床位，提供基本膳食及護理支援，不另收費。



社署表示，新風醫療集團會組成照顧專隊，為暫託中心內的長者病人提供暫時照顧服務，而港怡醫院則會為中心提供醫療支援。

此外，鑑於社區有部分長者及殘疾人士確診後缺乏照顧，社署轄下的所有暫託中心除了會接收來自安老院或殘疾人士院舍的確診住客外，亦會接收由醫院管理局或衞生署轉介的社區確診長者或殘疾人士。

社署於石硤尾公園體育館和小西灣體育館設立的暫託中心已於6月25日投入運作，照顧服務分別由九龍樂善堂和騰達護老集團提供。港怡醫院和卓健醫療早前亦已分別接手為石硤尾公園體育館暫託中心及小西灣體育館暫託中心提供醫療支援。

社署表示，會繼續密切留意疫情發展。如有需要，會與有關政策局和部門協調，迅速調動資源和預備場地，啓動其他暫託中心或檢疫設施。