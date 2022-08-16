深水埗百學生訪機場認識航空運作　飛機迷矢志考機師月逐飛機升降

約百名來自深水埗區的中學生，昨今（15及16日）兩天參與「航行出狀元航空夏日營2022」，實地參觀機場客運大樓、停機坪及香港航空訓練大樓，了解機場運作。



有將升讀中六的少年表示，向來熱愛飛機，每個月均會專程入機場「追逐」飛機升降，期望可投身航空業，親駕飛機翱翔天空。有中五學生則謂，受疫情所限，已無外遊三年，今次踏足機場如同與老友重遇：「嚟到呢度都有少少傷感，太耐無見。」



即將升讀中六的馮嘉謙，自幼已對飛機感到着迷，亦喜愛翱翔天空感覺，長大後遂親身「追逐」飛機升降，「細細個就追飛機，依家就進化到一個月入嚟一次機場維修區嗰邊，定時定候睇吓有咩飛機起降。」他指受疫情影響，「追飛機」亦有受阻，「都少咗好多大型客機來港，例如A380機種。」

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馮嘉謙說，中學時曾參加航空活動，由「四柴」機師（機師長）分享駕駛小型飛機經驗，自此對飛行萌生興趣，並加入空童軍。他認為本港航空業機遇多，但現時則受全球疫情影響，正值低潮，「好多機師被人炒咗，唔知到我畢業（投考）嗰陣，會唔會重現返少少生機呢？」他有信心自己可把握機會，又謂會積極裝備自己，冀未來投身機師或飛機維修工程師行列。

中五生3年來首再到機場：好似重遇老朋友咁

將升讀中五的陳梓軒同學則稱，今次的夏日營有助了解本港機場運作，「呢個機場數一數二㗎嘛，想了解返入面嘅運作系統。」他又提到，受疫情影響無法外遊，今次再踏足機場感受甚深，「嘩，數數下原來已經三年無去旅行，多數去旅行先嚟呢度，足足三年，嚟到呢度都有少少傷感，太耐無見，好似重遇老朋友咁。」

香港青年獎勵計劃連續第二年與深水埗民政事務處合辦「航行出狀元航空夏日營2022」，約100名來自深水埗不同學校的中學生，一連兩日親身體驗機場運作，包括參觀客運大樓、停機坪及香港航空訓練大樓等。

民政及青年事務局副局長梁宏致辭時表示，過去兩年亦未有踏足機場。（鄭子峰攝）

民政及青年事務局副局長梁宏正於香港國際航空學院出席閉幕禮致辭時表示，現場可感到朝氣勃勃，除有眾多充滿活力的年輕人外，自己過去兩年亦未有踏足機場，今次別具意義。他又提到機場三跑啓用後，航空業充滿機遇，盼青年可做好生涯規劃，踏入理想跑道。