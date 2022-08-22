劏房租管｜仍有業主濫收水電費 租戶怕逼遷啞忍 團體促加密巡查

劏房租務條例生效至今七個月，規定業主不得向租客濫收雜費或指明公用設施及服務包括水電收費，惟有劏房戶指問題未有改善，業主仍向租客收取水電費，且沒有租約保障自己，隨時面臨被迫遷的風險。



「民間監察政府推行管租陣線」與幾位劏房戶今（22日）到差餉物業估價署提交請願信，促請政府和差估署關注條例的成效，並加緊巡查劏房。



▼8月22日 民間監察政府推行管租陣線到差餉物業估價署提交請願信▼



+ 2

七十多歲的翁女士在葵涌一個劏房居住兩年多，60呎的劏房每月租金需4800元，再加上約200元的雜費，令沒有收入的她苦不堪言，有時要到社區中心領取免費物資度日。雖劏房租務條例列明業主不能濫收雜費，但她指自己從來都無法得知真實的水電使用量，「業主說收多少就要付多少，天氣熱都不敢開冷氣」。

差估署鼓勵租戶自行舉報，翁指大部份租客都不敢自己通報，因為擔心得罪業主而不獲續租再被迫搬走，怕失去居所唯有啞忍，她促請差估署需主動執法，增加巡查劏房租務。她亦希望政府多加關注劏房住屋問題，條例生效半年但大部份問題仍然存在。

劏房戶黎女士亦有同樣的問題，她租住的唐樓劏房每月租金3800元，另外需固定提交300元的水電費用，她認為收費高於實際用量，但自己無法查閱水電費單。另外業主與自己沒有簽定任何租約，自己一直不受租約保護，但卻要一直交付租金，希望劏房租務條例可以保障自身的合理權益。

「民間監察政府推行管租陣線」發言人吳堃廉指條例宣傳不足，部份業主和租戶都不清楚條例的規限，亦無法保障劏房租戶的權益。而且差估署執行能力強差人意，要租客自行承擔舉報的風險，而非主動巡查業主達致有效執法。

吳亦指現時全港約有122000個劏房，差估署近半年內只主動巡查400個劏房，以現時進度估算，需要150年才可巡查全港所有劏房。「民間監察政府推行管租陣線」向差估署提交請願信，促請差估署更主動執法並檢討只靠租戶舉報的執法方式，以及如何保障劏房租客的權益。差估署代表接收請願信後，指只未來將會安排於組織會面。