社協料全港1.2萬戶住工廈劏房　父送女返學怕被發現：好似偷嘢咁

據法例規定居住在工廈屬違法，外界亦難掌握工廈劏房戶的實際數字。社區組織協會按工廈及住宅劏房戶的關愛基金申請比例推算，估計全港或有約 12,000戶正租住工廈，料在疫情影響下，數字或會更多。

有工廈劏房戶透露，起初送兩個女兒上學時，為怕被人發現，故他只能偷偷摸摸，「每朝都好似偷嘢咁，鬼祟行出工廈。」為怕影響女兒心智發展，最終一家人只好分開生活。

社協指，由於工廈租金較便宜，故不少劏房戶「揀無可揀」後只可入住工廈，建議政府可先作風險評估，並分階段執法，暫緩非具安全風險工廈住所的清拆令。



針對工廈劏房戶的居住情況，社協早前訪問了逾百名住戶，並在今日公佈結果。（梁鵬威攝）

社協在2020 年至 2022 年 7 月間，訪問了 139 個租住工廈劏房、板間房、床位及天台屋的住戶，當中分佈在29幢工廈，集中在荃灣及觀塘區。

逾半是獨居中老年人士

調查發現，有9成工廈住戶的主要收入來源為工作，惟8成人任職兼職或散工，家庭入息中位數僅9,166元。社協又指，由於工廈劏房租金較低，故成為低收入人士的棲身之處，調查結果指出，工廈租金中位數只約3,000元，租金比一般住宅劏房便宜4成。

在年齡方面，工廈租戶大多是51歲至60歲的中老年的獨居人士，共佔53.3%。社協副主任施麗珊亦指，除了獨居人士外，亦曾發現孕婦、嬰兒、學童等居於工廈。

社協副主任施麗珊表示，工廈租戶大多是51歲至60歲的中老年的獨居人士，共佔53.3%。（梁鵬威攝）

最多一劏40伙 超過九成人無申資助

此外，結果亦發現，工廈被分間成不少伙數，社協社區組織幹事胡加沂指，最多一個單位被劏成40伙，而工廈劏房的人均面積中位數僅40呎，在需共用洗手間的單位中，平均6人要共用一個洗手間。

社協亦指，工廈租戶常擔心巡查時會被發現，故保護意識較強，猶如居於孤島的「隱形人」。今次研究發現，有逾9成受訪者未有申請任何政府資助，亦有近6成人沒有申請公屋。

怕被人發現 送女兒上學要偷偷摸摸

胡先生已租住工廈劏房5至6年，當初一家四口一同入住。胡先生說，起初送兩個女兒上學時，為怕被人發現，故他只能偷偷摸摸。

每朝都好似偷嘢咁，鬼祟行出工廈。 胡先生

為怕影響女兒心智發展，加上她們已長大，故一家人要分開生活，三母女再另租60呎劏房。胡先生指，現時租用兩個單位只需約7,000元，相反，若要租用可容納四人的劏房，料租金隨時達約一萬元。他又說，他們已申請公屋6年，惟至今仍未有消息。

工廈住戶胡先生表示，起初送兩個女兒上學時，為怕被人發現，故他只能偷偷摸摸。（梁鵬威攝）

要到公廁洗澡 遇巡查業主逼遷搬到天台屋

麥先生亦租住工廈劏房5年，申請公屋長達10年。他指，單位雖然有廁所，但卻沒有淋浴設施，故只可到公廁洗澡。戴先生亦說，他正居於工廈板間房，單位合共劏成20間房，當中只設兩個廁所。

另一劏房戶又指。當初她居於工廈，惟因被巡查揭發，於是被業主逼遷，最終要搬到天台屋，早前天氣炎熱，室內氣溫更高達43度。

社協社區組織幹事胡加沂指，研究發現，有工廈被分間成不少伙數，最多一個單位被劏成40伙。（梁鵬威攝）

工廈住戶難受保障

施麗珊強調，他們並非縱容工廈劏房，但認為政府不應「一刀切」趕絕所有工廈住戶，建議可先就安全性評級。一旦政府要行動，亦可聯同社署等一同合作，以及早協助遷出。她又重申，現時單身人士未能受惠於現金津貼試行計劃，建議應擴大受惠對象。

施麗珊亦指，雖然今年初本港實施劏房租管，並涵蓋工廈劏房戶，但若工廈劏房戶欲得到法律保障，必須先證明處所作「住宅用途」，並向土地審裁處證明相關改變是得到業主的同意或默許，故難以得到保障。