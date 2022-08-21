中大估算世紀末酷熱天氣或長達4個月　倡多區增設夜間避暑中心

本港今年7月酷熱日數打破歷來紀錄，香港中文大學團隊研究更預測，本港極端高溫天氣在未來日子會愈來愈多。中大與其他大學聯合研究，估算如溫室氣體排放的情況沒有改善，世紀末的酷熱天氣日數將增至126天，熱夜達136天，即由5月至8月幾乎每日都是酷熱天氣。



研究又指，現時的夜間支援設施如臨時避暑中心，從分布地點、範圍和數目上不足以應付未來需要。團隊建議政府考慮在熱夜風險較高，而長者、低收入人士和無家者較多的地區增設夜間避暑中心，例如深水埗、油麻地及土瓜灣等；亦要改善避暑中心的設備、環境和管理。



▼7月24日 天文台錄得36.1度創7月新高▼



+ 1

中大未來城市研究所與其他大學進行聯合研究，估算如溫室氣體排放的情況沒有改善，世紀末由5月至8月幾乎每日都是酷熱天氣，甚至在4月和9月亦出現酷熱天氣。團隊認為：「今年的酷熱情況只是開始，極端高溫天氣在未來將會持續更長時間，最高溫度更高，而且出現得更頻密。」

現時當酷熱天氣警告於下午4時半仍然生效，政府會開放全港19間夜間臨時避暑中心供有需要人士入住。統籌研究的中大建築學院教授吳恩融認為，現時臨時避暑中心不論在分布地點、範圍和數目上都絕對不足以應付未來需要，而部份酷熱風險高或甚高的地區如彩虹和土瓜灣，均不設避暑中心。他又指，在最需要的小規劃統計區內，如沙田、大埔、屯門或北區等，亦沒有設立避暑中心。

中大建築學院教授吳恩融。（中大提供）

吳恩融指，改良及優化公園和公共空間的設計，提供降溫設施亦相當重要。他解釋如有更多可供乘涼的戶外公共地方，長者、住在劏房或家中無冷氣的基層市民可多個選擇，在酷熱天氣下仍可在戶外運動或享受綠化環境。

他建議政府或非牟利機構可在人流較多的社區空間增加「酷涼地點」或「城市綠洲 」，即設置戶外噴泉、嬉水區、噴霧等設施，以降低周邊的環境溫度；而政府亦應考慮深水埗、油麻地及土瓜灣等增設夜間避暑中心。