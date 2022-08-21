增6513確診創近月新高　福苑護老中心19人染疫涉BA.5源頭來自員工

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心今日（21日）公布，新增6,513宗確診個案，創自今年3月31日以來新高。新增個案中包括237宗輸入個案。醫院管理局新呈報三宗死亡個案，三人均沒有接種新冠疫苗，同樣出現病徵如呼吸不暢順等一段時間才進行檢測證實確診。



另外，當局指新增六間院舍呈報出現確診個案，共有29名院友要檢疫。而較早前出現個案的西貢井欄樹福苑護老中心累計錄16名院友及三名職員染疫，部份樣本對L452陽性，當局認為很大機會是BA.5變種病毒。該院舍全部人要撤離。



當局又指近日接連發現有院舍出現大型爆發，而當中最先確診的均是院舍員工，呼籲安老院舍職員必須每日進行快測及定期核酸：「如有病徵一定要核酸，陰性先好返工，如有病徵不要單靠快測照返工，因早期感染快測未必驗到。」



衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，新增6276宗本地個案，當中核酸檢測陽性為2239宗，4037宗則為快速測試陽性經核酸檢測確診，餘下200多宗是輸入個案。新呈報出現個案的院舍，包括葵涌安褔護老院、觀塘恩欣榮護老院、東區耆安園護理安老院、新生精神康復會屯門長期護理院、屯門新生精神康復會賽馬會農舍及南區東華三院賽馬會展勤日間活動中心暨宿舍。

另外，歐家榮指西貢井欄樹福苑護老中心須全院撤離。該院舍8月14日首次通報一名護理員及一名院友快測陽性，當時已安排同房院友檢疫。至8月16日及17日安排的核酸檢測中，亦發現兩院友確診，8月18日再多兩名職員核酸檢測陽性，故同日安排全院院友撤離到亞博館。

他指列為密切接觸者的部份院友在亞博館中出現病徵，檢測亦發現是陽性，涉及13名院友。換言之，暫時已有19人染疫，當中三人是職員。

歐家榮表示，福苑護老中心共有27名院友及五名職員，院舍分為三層。他又指，該老人院中最早確診的為一名護理員，會為院友喂食、換尿片等，工作時有佩戴口罩。另外，護老中心中有三名員工是外勞：「會住宿舍一齊生活，可能係其中原因令員工之間傳播，員工番工時再傳畀院友。」他評價該護老中心接種情況不理想，當中81%院友打一針、78%打兩針，而打三針是70%。

對於老人院爆發的整體情況方面，歐指近期出現個案院舍上升屬預期之內：「因社區個案多咗，一定會有個案入院舍。」不過他認為目前情況與第五波在2至3月高峰時比較情況有改善，相信原因是員工及院友接種率已大幅提升，很多院友有保護：「就算出現爆發，都見到院友的病徵、死亡風險較2至3月低，可能因大部份院友已打針。」

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻則指，醫管局呈報三宗死亡個案均為男性，年齡介乎65至81歲，三人均沒有接種疫苗。他強調沒有接種疫苗病人比已打三針病人死亡率高出60多倍，呼籲沒有接種疫苗市民盡快打針。

死亡個案中包括一名66歲男子，他本身有肺癌，已擴散至腦及淋巴，同時亦是乙型肝炎帶菌者。該名病人7月26日赴聯合醫院急症室求診，當時他已發燒一周，出現咳、痰，呼吸不暢順等病徵，經核酸檢測發現病毒CT值為19至20，劉家獻形容該病人：「右邊肺片白晒。」病人收入內科病房後獲處方開瑞德西韋，其後病毒量下跌，至8月10日因情況非常穩定，亦沒有發燒故安排出院。

不過至8月13日該病人再出現咳、痰及精神混亂，故再入威爾斯親王醫院急症室，做檢查發現出現肺積水，故收入腫瘤科病房，他當時CT值為31，病毒量不高。劉指該病人因本身有肺癌，相信肺積水應與肺癌有關，而其死亡原因與肺癌有相當大關係。他又指，病人發燒一周亦沒有求醫，呼籲市民假如感染新冠肺炎，如是60歲以上不論有沒有病徵亦應盡快求醫，取新冠口服藥減低重症、死亡風險。

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另一名死亡個案為65歲男子，他本身長期有肝炎，十多年前有鼻咽癌做過化療。病人8月10日覺得呼吸困難，其後出現胃口差情況，8月16日赴將軍澳急症室快測陽性。當時醫院已即時安排入內科及處方瑞德西韋，至20日離世。除肝炎外無咩問題、較年輕。劉家獻指該病人沒有打針，變重症機會相當高，加上呼吸困難近一周，較後期才去急症，強調：「可能有相對年輕市民可能覺得少少呼吸不好、胃口差不為意，無去做測試，如果及早求醫情況或者情況無咁快變差。」

最後一名死亡個案涉及81歲男，他患有冠心病、前列腺肥大等，加上肺癌擴散至骨，正進行免疫治療。該名病人7月29日赴屯門醫院急症室求醫，而數日前已出現呼吸不暢順及咳嗽情況，檢查發現右邊肺中間葉有花，即時進行快測結果為陽性，核酸檢測發現CT值為16，收入腫瘤科。他入院後有發燒，已即時開抗病毒藥，雖然病毒量一直下跌，不過因冠心病問題令他出現心肌梗塞，至昨日離世。劉家獻指該病人年紀大、有肺癌進行免疫治療，「不過都唔係原因唔打針。」

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