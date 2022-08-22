不滿警方以國安法獲手令查閱手機　黎智英申覆核　官押後頒判辭

壹傳媒創辦人黎智英於2020年被捕，其兩部手機亦遭檢取，黎其後入稟，指警方無權查閱檢取文件中的新聞材料等，法庭先下令封存。惟警方於上月引用《港區國安法》第43條的實施細則，取得搜查令，可查閱新聞材料。他申請司法覆核，要求頒令該手令無效。案件今(22日)在高等法院審理，黎智英一方強調國安法保障新聞自由，實施細則中的「指明證據」不包括新聞材料，並指裁判官批出相關搜查令時，沒有足夠資料，難以平衡公眾利益等因素。



申請人為黎智英，答辯人為警務處處長，由律政司司長代表。案中爭議為港區國安法》第43條的實施細則中的「指明證據」，是否包括新聞材料。

律政司一方強調 《釋義及通則條例》不適用於國安法以及實施細則

黎智英一方指，《港區國安法》的實施細則不包括新聞材料，並解釋國安法保障新聞自由。黎一方又指，根據《釋義及通則條例》，涉及新聞材料的搜查令由區域法院或高等法院原訟庭的法官發出，裁判官無權發出。而裁判官批出相關搜查令時，沒有足夠資料，難以平衡公眾利益等因素。

而律政司一方稱，本案涉及對新聞材料的保護權，與法律專業保密權不同，前者的保護權非絶對。而裁判官考慮是否批出相關手令時，會作出平衡，考慮公眾利益。律政司一方亦指，《釋義及通則條例》不適用於國安法以及實施細則。

法官聽取陳詞後，指希望於兩星期內頒發判辭。

案件編號：HCAL 738/2022、HCMP 1218/2020