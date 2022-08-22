大停電｜中電最終報告稱與低壓電力裝置有關　政府促盡早完成善後

元朗朗屏中電電纜橋6月發生大火導致元朗、天水圍及屯門大停電，影響16萬居民的事故，中電已完成調查，今日（22日）中午向機電工程署署長提交最終報告。中電並沒有公開報告內容，政府引述報告亦未講述起火的直接原因，只稱「中電相信起火位置鄰近擴業街入口，並與附近的低壓電力裝置有關。」



▼6月21日晚 元朗中電電纜橋大火▼



+ 20

環境及生態局表示，政府會在獨立第三方專家協助下仔細審研報告，包括評估當中所指成因的理據及改善措施是否適切，並會在有需要時要求中電澄清及提供進一步資料。

政府亦已經要求，中電在適當時候向外公布報告的具體內容。

中電料起火位置鄰近擴業街入口 與附近低壓電力裝置有關

機電署表示，中電在報告中闡述起火位置、事故起因和改善措施。中電相信起火位置鄰近擴業街入口，並與附近的低壓電力裝置有關。

機電署表示，中電在報告中指出，已為轄下所有電纜橋作出改善措施，包括加裝防火及滅火裝置、更換所有或會引致火警的低壓電力裝置等。中電現正為相關輸電設施進行風險評估，檢討發生事故時的應變措施，以及計劃進行演練。

機電署密切監督中電盡早完成改善措施

機電署強調，會繼續密切監督中電盡早完成改善措施，以防止再次發生同類事故。政府強調，十分重視供電安全及可靠性，要求中電深入調查電纜意外事件，亦一直監督其調查及善後工作。

事發於6月21日晚上7時10分，元朗朗屏中電電纜橋突然起火，令元朗、天水圍和屯門區的部分居民停電長達13小時，政府要求中電於意外發生的三日後（6月24日）和兩個星期後（7月6日）分別提交初步和詳細報告。

▼6月21日晚 消防處首出動滅火機械人協助救熄元朗電纜橋大火▼



+ 9

xx

▼6月21日晚 元朗、天水圍大停電▼

