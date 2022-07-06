元朗大停電｜中電未查出電纜橋起火原因　排除由不正當行為引起

元朗朗屏中電電纜橋6月21日曾起火焚塌，造成屯門、元朗、天水圍大停電。經過兩周調查，中電今日（6日）再向政府提交進一步報告，指出在多項化驗和分析結果未完備前，未能確定事故起火的成因，又稱事故發生前，元朗、天水圍及屯門一帶的供電系統並無已知的運作事故或故障情況，電纜負荷亦低於其設計的上限，未有超載情況，也無明顯迹象顯示今次起火事故是由不正當行為所引起;

中電重申，是次事故非常罕見，經系統整理及分析數據後，確定當晚有約17.5萬名客戶受影響。環境及生態局表示，現階段沒有任何證據顯示有人為破壞，事故或涉及電力裝置故障，中電初步估計橋內高壓裝置或機電設施起火。



▼6月21日晚 元朗中電電纜橋大火▼



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中電：天氣炎熱不被視為事故成因

中電指，根據他們與消防處、警方、政府化驗所及其他政府部門的商討，均同意目前並無明顯迹象顯示，今次起火事故是由不正當行為所引起；電力保護裝置按其設計功能即時啟動，瞬間隔離損毀的供電線路，保護系統的運作正常，故不視為引致今次事故的成因。

中電又指，事故當日天氣炎熱，但天氣環境因素不被視為促成今次事故的成因。

▼6月21日晚 元朗、天水圍大停電▼



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為餘下4條電纜橋加裝防火裝置

中電說，事故電纜橋於1992年啟用，設計符合法定要求。除肇事電纜橋外，中華電力供電範圍內共有4條電纜橋，事故發生後已審視此4條電纜橋，確認其運作正常；中電又稱亦加強巡視及檢查，並會為電纜橋加強保安及加裝防火裝置。

▼6月21日晚 消防處首出動滅火機械人協助救熄元朗電纜橋大火▼



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停電影響總共 17.5萬戶

中電續指，事發後，他們於翌日凌晨約1時半，為約九成受影響客戶，即約15.5萬戶恢復電力供應，並於當天早上8時，為餘下約2萬客戶恢復供電。最後於6月24日、6月27日及6月 28 日，分別為三組 13.2 萬伏特高壓電纜通電，令區內電網的供電能力回復正常。

中電表示，會繼續與相關政府部門保持溝通，全力調查事故，並適時向公眾交代調查結果。

▼6月21日晚 元朗大停電下天水圍站及附近情況▼



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環境及生態局：事故或涉及電力裝置故障

環境及生態局表示，今晚約8時收到中電向機電工程署署長提交的詳細報告，根據中電的詳細報告，現階段沒有任何證據顯示有人為破壞，事故或涉及電力裝置故障，中電正循這方向作深入調查。發言人表示，政府現正審視報告內容及技術性資料，並會在有需要時要求中電澄清及提供進一步資料；政府並敦促中電採取改善措施，以防同類事故再次發生。

機電署表示現正審視內容，發言人表示，中電在報告中列出調查進展、初步估計的事故原因和具體改善方案，中電初步估計橋內高壓裝置或機電設施起火，正循此方向作深入調查。署方表示，中電提出的改善措施主要包括為轄下所有電纜橋內的電纜塗上阻燃塗層，加強保安系統和防火裝置。