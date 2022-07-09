大停電｜元朗電纜橋拆卸大功告成　數說19日巨大變化

上月21日，起火焚燒引致屯門、元朗、天水圍大停電的元朗朗屏中電電纜橋，事隔19日，繼半截橋身被運走後，另一半截拆卸亦大功告成，將運往中電位於青衣的廠房。《香港01》記者今日重返現場，另一截橋身已被拆下，由吊臂機移往渠邊等候運走，現場還有大批工人及停泊多輛工程車。



事發於6月21日晚上7時許，朗屏8號附近一條中電電纜橋起火，火勢猛烈，橋身被燒至斷裂倒塌，屯門、元朗、天水圍出現大範圍大停電，17.5萬戶受影響。及至7月6日，中電向政府提交的報告指，是次事故非常罕見，但在多項化驗和分析結果未完備前，未能確定起火成因，但現階段無證據顯示事故涉及不正當行為或人為破壞，中電初步估計橋內高壓裝置或機電設施起火。

▼▼朗屏中電電纜橋19日歷程▼▼

火警前

電纜橋於1992年啟用，屹立元朗30年。

21/06

電纜橋起火焚毀，橋身燒斷倒塌。

23/06

渠務署以電纜橋阻塞元朗主明渠為由，要求中電3日內移除。

01/07

颱風「暹芭」襲港，帶來狂風暴雨，明渠水位升高，半截電纜橋浸於水中，工人被迫暫時停工。

08/07

電纜橋半截橋身被運走。

09/07

電纜橋另一半截橋身亦被拆下。