元朗、天水圍、屯門大停電　中電將派100元心意券　可區內消費

元朗朗屏中電電纜橋上月21日晚突然起火焚塌，導致元朗、屯門及天水圍大停電，影響16萬戶住戶。立法會議員劉國勳今日（27日）引述中電回覆，稱計劃向每戶送贈100元「心意券」，可用於元朗、天水圍及屯門的商戶消費。劉國勳認為，100元「心意券」雖然未有具體細節，但明顯未足以補償居民受影響的開支，建議中電應更直接向住戶電費減免。

中電晚上發新聞稿表示，將撥款2,000萬元，為每個住宅客戶送贈總值100元的「心意券」，適用於元朗、天水圍及屯門的參與商戶，以表謝意，同時希望能帶動區內經濟活動,令商戶受惠。有關「心意券」計劃於9月陸續寄出，詳情將在稍後公布。



▼6月21日晚 屯門、元朗、天水圍大停電▼



+ 9

中電表示，如客戶和商戶有任何關於「心意券」的查詢，可致電熱線2678 2623。與此同時，中電會繼續與相關政府部門緊密溝通,全力進行事故的調查及跟進工作，適時會向公眾交代調查結果。

劉國勳表示，曾去信要求中電賠償，中電今日發信回覆其信件，指計劃向每戶送贈100元「心意券」，用於元朗、天水圍及屯門的商戶消費。他指出，大範圍停電後接獲很多受影響住戶反映，家中的冷氣機、雪櫃因突然停電損壞，當晚更有不少有家歸不得的市民要租酒店，足見停電對各家各戶均造成損失。

劉國勳：未足以補償居民 建議電費減免

劉認為，100元「心意券」明顯未足以補償居民受影響的開支，建議中電應更直接向住戶電費減免。

另外，電纜橋起火原因，目前仍未有結果。劉國勳強調，事件絕不能不了了之，要求有關方面應立即加強後備電的支援，由目前只啟動消防用的升降機後備電力，擴展至供應大廈的電話網絡及水泵，以確保基本所需。

▼6月21日晚 元朗中電電纜橋大火▼

