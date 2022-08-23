教師註冊｜多一人涉反修例風波遭釘牌　截至7月共11人被取消註冊

教育局最新向立法會遞交的 《優化師資，有效落實愛國教育》議案進度報告顯示，截至七月，有11位教師被取消註冊，較六月時公布截至四月的取消教師註冊人數增加3人，當中一人是因為涉及2019年反修例風波而被釘牌，即至今共有7名教師因反修例風波而被釘牌。



教育局昨日向立法會遞交進度報告，當中顯示截至今年七月，共有11名教師被取消教師註冊。（資料圖片）

11名教師被取消註冊 比6月公布增3人 8人收譴責信

教育局昨日向立法會遞交進度報告，當中顯示截至今年七月，共有11名教師被取消教師註冊，8名教師收到譴責信，23名教師收到書面警告，3名教師收到口頭勸喻及12名教師收到口頭提示。對比6月時公布的資料，當時指截至四月有8名教師被取消教師註冊，即四月至七月間多了3人被取消教師註冊。

教育局完成332宗涉反修例風波調查 當中7教師被釘牌

另外，當局於過去三年共接獲344宗與2019年反修例風波相關的個案，截至2022年6月，教育局已完成調查332宗個案，當中133宗不成立。在成立的個案當中，教育局已按《教育條例》取消7名教師的註冊，即較今年四月公布再多1人因反修例風波被釘牌，向56名教師發出譴責、67名教師發出書面警告、39名教師作出書面勸喻及38名教師作出口頭勸喻。

教育局表示，現正著手制訂一套教師專業操守指引，將具體說明教師須具備的專業操守，以及應有的個人行為規範，並會提供示例讓教師隊伍清晰了解社會對教師專業行為的期望，又提到教育局日後檢視教師的註冊時，亦會以此作為參考。