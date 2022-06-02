今年首4個月8教師遭釘牌　有教師流連女學生家門附近兼送名貴禮物

教師道德操守近年引起關注，教育局表示，今年至4月底共8名教師被取消教師註冊，並向4名教師發譴責信，2019年至今則有27人被釘牌。該局提到一些個案中，一名教師在初小班主任課故意提起具爭議性政治事件，並著學生自行在互聯網蒐尋；另一名教師則在社交媒體上載含強烈政治觀點訊息，二人均被發譴責信。



另外，有教師向全校老師發電郵稱自己與一名同性校友有不恰當關係，並被發現該名教師向一名女學生贈送名貴禮物及金錢，並發送大量內容超越師生關係的信息，該名教師亦以各種方式包括在學生家附近徘徊，迫使該生與他見面，局方已取消其教師註冊。



教師道德操守近年引起關注。（資料圖片）

今年至4月底8教師被釘牌 2019年起27人被取消註冊

教育局向立法會教育事務委員會提交文件，指今年至4月底共8名教師被取消教師註冊，並向4名教師發譴責信、14名教師被書面警告、3人獲書面勸喻、4人獲口頭提示。自2019年至今，已有27名教師被取消教師註冊，69人獲發譴責信。

處分個案涉發表仇恨或煽動性言論、超越師生關係等

該局稱，個案中不少涉及不恰當的課堂教學、管理學生秩序時的不恰當行為、與學生有超越師生關係的交往、違反個人誠信、發表仇恨或煽動性言論，以及違法行為。局方對於嚴重但未至終身停牌的個案，會在取消其教師註冊的函件訂明，在若干時間內一般不會再考慮其註冊申請，但嚴重失德者則會終身停牌。

教師道德操守近年引起關注。（資料圖片／余俊亮攝）

教育局又整理多宗教師違反專業操守的例子：

（一）小學教師班主任課提政治爭議

一名教師在初小的班主任課故意提起具爭議的政治事件，並著學生自行從互聯網蒐尋有關資料，該局稱有關事件與班主任課無關，無故提起該事件，只會令學生感到疑惑不解，而互聯網上資料有真有偽、論者有不同立場、眾說紛紜，年幼學生沒有分辨的能力，容易被誤導，批評是不負責任的行為。局方更強調複雜政治和社會議題不適合年幼的小學生，而該名教師亦在中文課引用不恰當的例子教學，妨礙學生辨別是非，難以正確瞭解課題，故已向他發出譴責信。

（二）教師涉在社交平台上載仇恨和煽動的言論

該局稱一名教師在社交媒體上載大量含有強烈政治觀點及扭曲價值觀的訊息，當中還涉及沒有事實根據的謾罵、詛咒以及支持示威者、違法者和暴力行為的訊息，批評行為價值觀有違社會對教師的要求和期望，故向其發出譴責信；另有一名教師其公開的社交媒體發表及轉發仇恨的訊息，內容亦涉及鼓勵學生參與社會事件，局方同發譴責信。

（三）與學生不恰當關係

該局稱一名教師向全校老師發出電郵，表示自己與一名同性校友有不恰當的關係，並轉以一名女學生為目標。經調查後，發現該名教師向該名女學生贈送名貴禮物及金錢，並著學生不要向父母透露，該名教師亦向該生發送大量信息，內容超越師生關係，該教師亦以各種方式包括在學生家附近徘徊，迫使該生與他見面。教育局調查後已取消其教師註冊。

此外，教育局亦列出多宗涉違法被「釘牌」事件，如有教師在任DSE主考員時向另一人人披露試題，令試題於網上公開，被判入獄；有教師則因刑事毁壞，被判處入獄，二人均被取消其教師註冊。

教育局表示，今年至4月底共8名教師被取消教師註冊，並向4名教師發譴責信，2019年至今則有27人被釘牌。（立法會文件截圖）

接344宗與反修例事件相關投訴 大部份已處理完成

該局稱，2019年至21年底共接獲592宗教師涉違反專業操守的個案，當中344宗與反修例事件有關，而截至2022年4月底，除13宗仍未完成司法程序個案外，局方已處理所有涉社會動亂投訴。

教師《基本法》測試合格率約七至八成

至於由2022/23學年起，所有公營學校新聘任老師均需在《基本法》測試中取得合格，該局稱在1月及5月以先導形式舉行兩輪考試，共1.45萬人報考，約八成人出席，整體合格率約七至八成。