地盤工涉姦新識婦人案　完事後拿紅色震蛋求再來　一致裁罪成

地盤經朋友介紹認識一子之母，即登門造訪，之後又不請自來，更堅持留宿，並傳送淫照和色情片段要求性交，涉在翌日早上婦人送兒子上課後回家時，以普通話向婦人說：「今日點都要搞一下。」並以菜刀威嚇下強姦婦人，事後更拿取出震蛋，欲再次性交。地盤工否認強姦罪受審，辯方卻指地盤工求性交不遂後，曾改為開價5000元，婦人終同意性交。陪審團昨已開始在高等法院經退庭商議，經一夜後今(24日)一致裁定地盤工強姦罪成，案件押後至11月25日求情。



被告李景豪(40歲，地盤工人)。他被控於2020年11月30日，在打鼓嶺某單位強姦女事主X(案發時39歲)。被告聞裁決後無甚反應，只是一直低頭望地。法官要求取事主的創傷報告，控方指報告需時翻譯，故需押後較長時間，最後定於11月25日作求情及判刑。

被告李景豪在高等法院被裁定強姦罪成。(資料圖片)

訊息聯絡後即上X住所

X作供時指，經朋友介紹認識被告。兩人於2020年11月26日開始以訊息聯絡，被告取得X的地址後，於同晚到X的住所。被告於翌日晚，再到訪X的住所，和X、X的13歲兒子Y吃晚飯。

堅持留宿更破門入房攬X

同月29日，被告再到X的住所，更不願離開，吃過晚飯後更躺在客廳的床上。X於晚上10時許返回房間，期間被告敲門，未獲理會。他其後破門並攬著她，聲稱要「表現一下」。X被嚇至走至兒子Y的房間睡覺。此外，被告當晚透過微信傳訊息，聲稱穿短褲的他：「凍死寶寶了」、「我走了」，並傳送男性性器官的照片，以及色情影片，謂：「你看我多厲害」。

強姦X後折返拿出紅色震蛋

X的兒子翌日早上上學後，被告以普通話向X說：「今日點都要搞一下。」並以菜刀威嚇。他尾隨X入房，把刀放下後，推X至床上，然後脫去其外和內褲。被告又掀起X的上衣，摸和舐她的胸，繼而強姦X。X被侵犯後在房內哭泣，被告離開後，帶同一個紅色震蛋折返，放入X的下體和胸，稱想再次性交。X最終離開單位，事件報警。

被告曾發多個訊息示愛

辯方盤問時指，X的丈夫已另組家庭，朋友因此向X介紹男友，她因此認識被告。被告案發前透過訊息多番向X示愛，亦曾登門造訪，和X談及發生性行為，問「幾時畀佢」，X回應「睇你表現」，並指要順其自然。

X否認被告曾開價5千元

辯方又指，被告於案發當晚，提出和X性交，遭拒絕。他最終開價5000元，獲對方同意。惟完事後，他沒有付錢，聲稱：「等出糧先。」指X當時回應：「如果你就咁走咗去，你會後悔」。

X同意被告當時想跟她發展，但否認被告曾開價5000元的說法。她強調，不願意和被告性交。

案件編號：HCCC202/2021