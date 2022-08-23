樂善堂急聘護理團隊暫託中心工作　護理主任月薪7.5萬　暫至9月底

本港疫情持續升溫，社署將重開天水圍體育館暫託中心。而目前負責在石硤尾公園體育館暫託中心提供照顧服務的樂善堂再刊登廣告，急聘全職護理主任、註冊護士、登記護士、保健員、護理員及場地支援等人手，為初步確診或輕症長者在臨時照顧地點提供護理服務，月薪介乎20,000至75,000元。



▼石硤尾公園體育館暫託中心▼



據招聘廣告所示，樂善堂急聘全職護理主任、註冊護士、登記護士、保健員、護理員及場地支援等人手，相關職位屬短期合約，合約暫時至今年9月30日，會視乎疫情安排續約。

急聘護士、保健員 月薪3.5萬至7.5萬不等

其中全職護理主任，應徵者須為註冊護士，月薪達75,000元；而註冊護士及登記護士均設日夜兩更，月薪分別為60,000及50,000元，日薪則分別為2,700及2,200元。

至於保健員及護理員，同樣設日夜兩更，月薪為35,000元，日薪則為1,300元。而場地支援人員只設日更，月薪為20,000元，日薪為700元。

該廣告也提及，工作時間可分為早、午及通宵更，每更工作時間為8.5小時；並列明相關工作有一定風險，能即時上班可優先考慮。但招聘廣告未有提及應徵者的實際工作地點。

▼暫託中心▼



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登記／應徵：

可將履歷傳送至 lsthr@loksintong.org ，包括證書及可上班日子

查詢：5647 5037