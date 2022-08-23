疫情｜醫管局啟動第三階段病床調配　增至5000張　減非緊急服務

本港疫情持續，今日（23日）新增6,654宗個案，當中有6,410宗屬本地個案，數字再創單日新高；並新增10宗死亡個案，當中有3人均是在家昏迷送往醫院急症後不治。



醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，現時逾2,100名確診病人在醫院留醫，醫管局今日啟動第三階段病床調配，非緊急服務將進一步受影響。另外，有兩個病房出現感染群組，包括東華醫院內科男女綜合病房有4名病人、1位員工及2名學護染疫；大埔醫院骨科康復女病房則有4名病人及1名員工染疫。



逾2100確診病人留醫 啟動第三階段病床調配

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，現時有2,139名確診病人留醫，包括今日新增的310名病人。由於疫情持續嚴峻，逾2,100人留院，醫管局今日啟動第三階段病床調配，各間公立醫院、北大嶼山感染控制中心連同亞博館，將預留2,500至5,000張病床。

他表示，第三階段病床調配「力度大，醫院病床差不多翻一翻」，應付能力也因此能提升一倍至每日可處理600宗入院，應變預案也設第四階段可進一步調整病床，也有重設定點醫院的概念。

因應疫情，亞博館八號及十號館重開，提供共200張病床。 （資料圖片）

非緊急服務將進一步受影響 難估計服務延誤時間

李立業續指，入院病人情況雖穩定，但病情非大眾想像般輕微，並稱公立醫院現時付出高昂代價，犧牲原有服務，以集中人手及病床抗疫，目前不同醫院已減少非緊急手術、治療及日間服務，在啟動第三階段病床調配，這些非緊急服務將進一步縮減，難免會影響其他病人的治療。

就非緊急服務受影響情況，李指難一刀切講減少什麼服務，因不同聯網及醫院會有分別，但主要集中在非緊急檢查及手術，現時服務調整約兩成，暫時答不到非新冠病人的服務及治療會延遲多少，但強調醫管局不希望影響非新冠病人的服務及治療。

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增10人離世43人危殆 其中11人深切治療部留醫

李立業也提到，現時留醫的病人當中，有43人危殆，37人嚴重。在危殆病人中，有11人需要在深切治療部留醫。

他續指，今日新增10宗死亡個案，當中只有兩名離世病人完成疫苗接種。10名離世病人當中，有3人均是在家中不適暈倒，被送往急症室搶救後不治，其後才發現快測陽性。

▼十名染疫後死亡個案詳情▼



- 兩位99歲病人及一位96歲病人，全部均在家不適暈倒，送往急症室搶救後不治，其後發現他們的快速測試結果呈陽性，當中兩位病人沒有接種疫苗，一位病人已接種2針。

- 90歲老婦，已接種3針，有心房顫動及中風背景。8月10日經東院醫院急症入院，此前在8月8日曾快速測試結果呈陽性，入院後的核酸檢測結果呈陽性，CT值為21，其病情反覆，至8月22日離世。

- 89歲老翁，已接種2針，居於院舍已一段時間，患有高血壓、糖尿、冠心病。8月19日經瑪嘉烈醫院急症室入院，於院舍時其快速測試結果已呈陽性，入院院後核酸檢測結果呈陽性，由於有氣促，醫院有處方特效藥及抗生素，其病情惡化，至8月22日凌晨3時50分離世。

- 82歲老翁，不曾接種疫苗，患有腦退化。8月10日北大嶼山醫院入院，X光片看到有肺炎，需要吸氧氣，情況愈來愈惡化，至8月22日不醒人事後證實離世。

- 75歲老翁，已接種3針，有高血壓及心臟衰竭。8月10日自行進行快測，結果呈陽性，經北大嶼山醫院入院，留醫時情況一直穩定，至8月21日頭暈情況增加，轉送急症室發現有腦出血，轉往瑪嘉烈醫院後，腦部情況惡化，至8月22日離世，相信其死亡與新冠關係不大。

- 80歲老翁，已接種2針，8月21日經北區醫院急症室入院，當時跌倒、撞傷頭部、有嘔吐，其快測呈陰性，但核酸檢測結果呈陽性，經掃瞄發現有缺血性中風徵狀，並且神智迷糊，至8月22日離世，相信其死亡與新冠關係不大。

- 96歲老翁，患末期癌症，8月16日經威爾斯親王醫院急症室入院，有氣促及腳腫，X光看見有肺積水，入院首兩日酸檢測結果呈陰性，至8月18日呈陽性，其癌症逐步轉差，至8月22日傍晚離世。

- 105歲老翁，不曾接種疫苗，有高血壓、腎衰竭。8月19日經瑪麗醫院急症室入院，此前8月7日自行快速測試呈陽性，因氣促入院，X光看到有肺炎，心房顫動，病情一度穩定，在8月20轉往馮堯敬醫院，至8月22日離世。

兩醫院病房出現感染群組 累計12人受影響

另外，有兩個醫院病房出現感染群組，包括東華醫院內科男女綜合病房，一名56歲男病人確診後，有3名年齡介乎57至63歲的同病房病人染疫，並在病房員工接受檢測時，再發現多1名員工及2名學護確診。

另一出現感染群組的病房是大埔醫院骨科康復女病房，一名85歲病人在本月21日染疫，其後經調查發現多3名年齡介乎54至95歲病人，及1名員工確診。

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