夏日賞賞你｜8.25壓軸優惠　山頂纜車套票37元　望月樓滿400減半

旅發局「夏日賞賞你」最後一批優惠將於本周四（25日）中午12時推出，提供66款共逾5.4萬份限量獎賞，先到先得，換完即止。闊別市民逾一年並換了車身的山頂纜車本周六（27日）將會重開，今次提供25折的套票優惠，即以37元購買纜車來回票及凌霄閣摩天台428的入場券。此外，迪士尼樂園門票連餐飲劵即減250元折扣、曾爆疫的望月樓消費滿400元減200元等。



政府第二階段消費券首期2,000元，已於本月7日派發，由於限量獎賞並非先付款後使用，因此若該批店舖支援消費券付款，市民則可使用消費券付款。



壓軸批66款限量獎賞共逾5.4萬份

旅發局「夏日賞賞你」最後一批優惠將於本周四（25日）中午12時推出，提供66款共逾5.4萬份限量獎賞，先到先得，換完即止。闊別市民逾一年的山頂纜車本周六（27日）將重開，本批優惠特涵蓋25折纜車套票，即以37元購買纜車來回票及凌霄閣摩天台428的入場券。此外還包括迪士尼樂園門票連餐飲劵即減250元折扣，曾爆疫的望月樓消費滿400減200，牛角燒肉特選25折優惠享用晚市2人特上燒肉海鮮套餐，嫲嫲辣辣特選25折優惠享用夏日特選4人套餐等。

▼夏日賞賞你最後一批限量獎賞名單▼



最後一批「夏日賞賞你」優惠包括：

炊公館 以優惠價18元享用原價498元一人用新派中式套餐



富臨酒家(燒鵝大王) 凡單一消費滿100元即減75元



滙鑽珠寶 以優惠價4,280元購買原價7680元的18K金鑽石耳環



牛角燒肉 特選25折優惠享用晚市2人特上燒肉海鮮套餐 (原價1,084元, 優惠價271元) 嫲嫲辣辣 特選25折優惠享用夏日特選4人套餐 (原價1,188元, 優惠價297元)



香港迪士尼樂園 普通日子1日門票 連美食餐券一人減250元



「夏日賞賞你」向市民送上全城約 20 萬份零售、餐飲、主題樂園及景點的限量獎賞， 雲集逾200個景點及獲得「優質旅遊服務」計劃認證的商戶參與。Discover Hong Kong 網站同時搜羅由逾 100 間商戶提供的精選優惠，即日可供市民領取，不設領取上限。

（圖片來源：香港迪士尼樂園）

搶領「夏日賞賞你」四大貼士︰

1. 每個用戶只可在「我的錢包」同時儲存最多3份限量獎賞。

2. 若「我的錢包」儲滿3份限量獎賞，必須先到商戶兌換，在騰出空位後，方可領取其他限量獎賞。

3. 所有限量獎賞一經領取，不得刪除。

4. 所有限量獎賞新增至「我的錢包」起計30天內有效，逾期無效。

▼8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



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限量獎賞可用消費券付款

此外，政府第二階段消費券首期2,000元，早前於8月7日派發，由於上述獎賞並非先付款後使用，因此若該批店舖支援消費券付款，市民屆時則可使用消費券付款。換言之，市民須先申請帳戶，其後在獎賞推出日領取，於30日內到商戶通知店員兌換獎賞，並掃瞄其二維碼及付款。