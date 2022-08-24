紅黃碼｜黃碼商貿客可進展館　業界：仍難與其他國家競爭促零檢疫

政府明日（25日）起放寬措施，允許海外地區或台灣抵法人士，持「黃碼」可參與「企業對企業（B2B）」的會議或展覽，面對公眾的展覽則可由舉辦方向政府申請豁免。

香港展覽會議業協會常務副會長黎可怡表示歡迎，但認為3日酒店檢疫仍會令海外旅客卻步，料需做到零檢疫才可恢復香港亞洲會展之都。她又說，隨新加坡、泰國等國家做到零檢疫，香港行前一步仍然未理想，未能與其他國家或城市公平競爭，「我哋行一步，其他國家已向前行好多步。」



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黎可怡今早（24日）在電台節目表示，歡迎有關措施，並指無論是大步抑或小步，新措施亦相當於向前行一步。她指出，本港國際性商展有很多，料珠寶展、美容展、國際採購展等可以受惠，惟3日酒店檢疫會令海外旅客卻步，理想情況希望做到零檢疫，才可恢復至疫情前香港亞洲會展之都的盛況。

新加坡泰國零檢疫 料日本亦將推行

她又說，會展業市場競爭激烈，因能為當地帶來較大經濟效益，新加坡、泰國等國家已實施零檢疫，日本亦有消息指即將取消核酸要求，料能做到零檢疫，強調香港正與多個國家競賽中，我哋行一步，其他國家已向前行好多步」。她認為目前香港措施未去到理想，難以與其他國家公平競爭。

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她表示，一些本地展及消費展以本地觀眾為主，以過去一個月多個本地展為例，書展7日有80萬人入場，美食博覽5日有43萬人次，料該些針對本地客的展覽影響不大。至於針對公眾的展覽是否想吸引海外觀眾而去申請豁免，要視乎個別展覽安排，重申最希望見到回復疫情前的無特定限制。

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