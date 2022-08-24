增14宗染疫亡創4個月新高10人未打齊針　醫管局籲私院增收病人量

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心今日（24日）公布，新增7,884宗確診個案，再創近月單日新高。醫管局新呈報14宗死亡個案，單日死亡數字亦創近四個月新高，當中10名離世患者未完成接種新冠疫苗，包括一名沒有接種疫苗的88歲男病人，他有慢性呼吸系統病，入院後需高濃度氧氣，獲處方特效藥及類固醇後亦沒有任何好轉，至8月23日離世。



醫管局又指，現有2,183名確診病人於各公立醫院及北大嶼山香港感染中心等設施留醫，今日再新增328名確診病人須入院，呼籲私家醫院協助接收新冠或非新冠病人，並增加接收病人數量。



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醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，今日新呈報14宗死亡個案，包括10男四女，年齡介乎45至97歲，離世數字亦創自4月25日以來新高。李又指，當中九名離世患者與新冠有關，包括一名87歲已接種三針的男病人，患者本身有腎衰竭，他8月17日因有胸痛、嘔吐及喉嚨痛等病徵，到屯門醫院急症室求診。檢測時發現確診新冠，情況持續惡化至8月22日晚離世。

另外，死亡個案中亦涉及一名沒有接種疫苗的93歲女病人，她有心房顫動，亦曾中風，由私家醫院轉到公立醫院，8月18日經伊利沙伯醫院急症室入院，獲處方特效藥及抗生素，至8月22日晚上離世。另外，一名已接種兩針的79歲男病人於8月4日快速檢測陽性，8月9日疑出現肺炎，轉介到伊利沙伯醫院急症室。他入院後病況持續惡化，8月23日下午離世。

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五離世患者 病情與死亡原因與新冠沒大關係

其餘五人病情及死亡原因，則與新冠肺炎沒有太大關係。該5名離世患者中，包括一名已接種兩針的45歲女病人，她患有末期乳癌，8月8日經門診入院，檢測發現對新冠病毒呈陽性，情況惡化至8月22日離世。

另外亦有一名沒有接種疫苗的82歲男患者，他患有高血壓及肺動脈栓塞，8月9日經大埔那打素醫院急症室入院，病毒篩查發現陽性。他有尿道炎及心房顫動等情況，至8月23日凌晨心臟休克，搶救無效離世。

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公院須進一步縮減非緊急服務

李立業表示，將安排病人轉到私家醫院，強調醫管局要撥出更多資源照顧新冠病人，須進一步縮減非緊急服務：「非常需要私院同業幫手收新冠、非新冠病人，部份私家醫院好配合，希望其他私院都增加接收病人的數目。」

他又指，醫護會進行專業評估，適合的病人才會轉到私家醫院，讓病人可在相對舒適環境治療，而轉院病人只要繳交相當於醫管局服務的收費，呼籲病人及家屬積極配合醫護轉介安排，讓公院可騰出更多資源及病床收病人。

李續說，明白市民在兩年疫情一直堅守防疫及社交距離措施不是易事，隨疫情升溫，呼籲市民保持警剔：「心態不要放鬆，保持抗疫最高警覺，做好感染控制，希望同心合力，為抗疫出一份力。」

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