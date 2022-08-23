確診大廈｜增3194幢　半山壹號、雍景臺等豪宅新上榜

本港疫情持續攀升，衞生署周二晚（23日）更新確診大廈名單，名單上共有11,456幢住宅大廈，佔全港約四分一。3,194幢為新上榜或有新個案，涉及不少中產屋苑及豪宅，例如西半山雍景臺、何文田俊慧園、半山壹號及雅閣花園洋房等。

倘以各區總上榜大廈數目計算，元朗區居首，過去兩周共有1,077幢出現確診個案，緊隨其後則分別是九龍城區及沙田區，各錄得941及983幢大廈。



▼部分總上榜大廈數目較多屋苑▼



黃埔花園77幢上榜 沙田第一城48幢有患者

最新的確診大廈名單顯示，過去兩周共錄得11,456幢大廈，較昨日增加49幢。18區中，以元朗區總上榜大廈數目最多，共有1,077幢，緊隨其後則分別是九龍城區及沙田區，分別排行第二及第三，過去兩周至今各錄得941及983幢大廈。



九龍城區中，以黃埔花園總上榜數目居首，共有77幢上榜。沙田第一城亦名列前茅，總上榜數目共錄得48幢。其他地區方面，以同一屋苑總上榜數目計算，太古城佔57幢、日出康城累計佔49幢、海怡半島佔34幢、康怡花園佔18幢、大埔中心及映灣園佔13幢、愉景新城佔12幢、藍灣半島佔8幢、擎天半島佔5幢。

▼部分新上榜屋苑▼



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嘉湖山莊18幢上榜 水泉澳邨有14幢有患者

至於新上榜或有新個案方面，則錄得3,194幢，較昨日減少86幢。總上榜大廈地區「三甲」中，亦有多個私人屋苑及居屋同時有多個座數新上榜。以元朗嘉湖山莊為例，共錄得18幢，分別涉及景湖居、美湖居、樂湖居及麗湖居不同座數；天富苑亦有11座新上榜。栢慧豪園及俊宏軒分別涉及8幢及7幢。其餘新上榜屋苑包括御豪山莊6座、泉薈2座等。

九龍城區則有不少豪宅或中產屋苑新上榜，涉及俊慧園、君逸山、嘉爵園、嘉翠園、天寰天海匯1座及2座、御龍居1座、半山壹號12號、傲雲峰2座、3座及5座、畢架山一號 17座、雅閣花園洋房等。

沙田區方面，水泉澳邨有14幢新上榜，大圍名城亦有10幢被新納入確診大廈名單。

▼8月23日 確診大廈名單▼

