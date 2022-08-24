疫情・最新｜醫管局爆婚宴群組　廣華、瑪麗醫院等6名醫生感染

本港疫情大反彈，單日確診破七千宗。今日（24日）新增7884宗確診，本地個案激增至7677宗，輸入207宗，累計2183名確診病人留院，包括328宗新增個案，危殆39人，嚴重個案32宗，多14人死亡。15間院舍出現確診個案，包括9間安老院。新增4間學校因爆疫有班級要停課。



昨日疫情總覽：



港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」近日急升至1.3886，代表一名患者傳給1.4人。（港大醫學院圖片)

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▼8月23日 楊何蓓茵到西九龍母嬰健康院視察嬰幼兒打針▼



▼8月16日 醫管局教正確戴口罩及兒童染疫風險▼



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【17:19】本港確診數字持續高位，政府今日（24日）表示，發現南區、黃大仙區及屯門區多幢樓宇因污水樣本陽性，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向有關居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約26萬個快測包，供其自行檢測。

【17:10】張竹君表示，現時疫情趨勢上升，要精準抗疫，亦憂慮醫療系統負荷，政府不希望，但不排除會收緊社交距離措施，相信會影響多些市民生活，故希望在此時間盡量忍一忍，數字上升時減少聚會，希望減慢疫情上升。

【17:00】張竹君表示，BA.4/5個案升勢較急，確診數字上升，今日超過7000宗，BA.5急升，不排除是其中一個原因，若以現在速度，逾萬宗個案不是無可能，外國情況，BA.5上升，可去到佔60%以上，現40%左右，傳染性快，上升更快，呼籲市民保持警覺，減少聚會，若參加高危活動，前後要小心，與確診人士接觸後要做測試，未有報告前不要出去，若曾807491與確診人士食飯或有除口罩活動，要留意身體情況及做測試，或做不止一次測試，潛伏期勿參加活動，要戴貼面口罩或兩口罩，勤洗手，現時個案多，未必每個案都做到追蹤食飯的緊密接觸者，要靠市民合作，主力做醫療設施入面爆發、老人院、學生，其他市民自己合作。

【16:50】衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今日（24日）本地個案7677宗，輸入個案207宗。8月21日樣本中，變異病毒株分析，懷疑BA.5個案40.8% ，較昨日再進一步上升，懷疑BA.2.12.1為8.7% 。

【16:44】東區醫院一個內科女病房有爆發，一名95歲女病人確診，其後再檢測發現多5名病人41至89歲確診，已隔離中，進行調查，病房停收症。

醫管局爆發員工婚宴群組，近日有幾間公院有員工確診，瞭解後發現是8月20日參加一個婚宴，確診員工包括4名廣華婦產科醫生，一名瑪麗醫院婦產科醫生、一名瑪嘉烈醫院病理科醫生，醫院進行接觸追蹤調查，暫未有病人列為密切接觸者，醫院服務不受影響，提醒市民疫情嚴峻，避免出席聚餐，食飯避免交談，飯後戴好口罩，保持社交距，減感染風險。

【16:30】醫院管理局總行政經理李立業表示，本港疫情反彈，今日（24日）累計2183名確診病人留院，包括328宗新增個案，危殆39人，嚴重個案32宗，多14人死亡，其中10人未打完三針，有5人更一針未打，死亡個案中有5人死因未必與新冠有很大關係。

【16:00】效率促進辦公室表示，效率專員李國彬因曾與初步確診人士接觸，正按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫，而李國彬有定期進行新冠病毒快速抗原測試，今日亦曾進行測試，結果均為陰性。

【15:41】即將9月1日開學，早前有立法會議員指接獲八大校長會反映，海外及內地新生入境本港困難。政府今（24日）公布，即日起上調「來港易」計劃下經深圳灣管制站入境名額，由每天1,000個增加至每天1,500個；港珠澳大橋香港口岸限額則維持1,000個不變。

【13:46】本港疫情升溫，有傳政府仍未就10月舉辦的維港渡海泳和在下周日（28日）舉辦、俗稱「天水圍10K」的香港十公里錦標賽，批出防疫限制豁免。



「天水圍10K」主辦單位香港田徑總會今日（24日）表示，由於港府突然大幅削減參賽名額，亦不接納分批起步、強制要求跑手打針等維持賽事規模的建議，批評港府做法令已報名跑手，無法享有同等參賽機會，故決定在開跑前4日宣布取消賽事。

【11:41】政府明日（25日）起放寬措施，允許海外地區或台灣抵法人士，持「黃碼」可參與「企業對企業（B2B）」的會議或展覽，面對公眾的展覽則可由舉辦方向政府申請豁免。香港展覽會議業協會常務副會長黎可怡表示歡迎，但認為3日酒店檢疫仍會令海外旅客卻步，料需做到零檢疫才可恢復香港亞洲會展之都。她又說，隨新加坡、泰國等國家做到零檢疫，香港行前一步仍然未理想，未能與其他國家或城市公平競爭，「我哋行一步，其他國家已向前行好多步。」

【11:40】屋宇署及土地註冊處今早（24日）聯同沙田警區及衞生署，在早前被納入強制檢測公告的馬鞍山錦暉苑進行執法行動。行動由早上7時開始，至早上10時結束，政府在行動中發現66人無遵從強檢公告，並向其中36人發出10,000元定額罰款通知書。合共罰款36萬元。

【11:26】營運近一個月的指定檢疫酒店的士，被傳媒揭發有的士司機接載抵港旅客到檢疫酒店後，擅自將車身綠色「檢疫酒店的士」標記移除，並接載街客。香港的士小巴商總會理事長周國強今日（24日）接受電台訪問時表示，業界對事件感痛心，「(有司機)為咗私利，將成個行業名聲搞到軭晒」，暫時得知事件涉一名司機。周稱，九成參與司機反映，每日「好景」時可做到5至6支旗，並指業界會用盡方法減低司機達規情況發生，包括加強監察的士進場離場時間等。

▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



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【10:15】香港疫情反彈，連續六日單日確診逾6,000宗，昨（23日）更創反彈後新高，政府對人群聚集活動感憂慮，多項體育賽事或煞停，其中，停辦兩屆後於去年復辦的維港泳或再停辦。

維港泳2022原定今年10月舉辦，但中國香港游泳總會會長王敏超今早（24日）表示，昨日中午收到政府通知，因疫情關係，大型活動最多容許500人參與，人數上限包括參賽者及工作人員，雖然泳總已向當局提出反建議，將維港泳同日分開四個不同時段出發，希望能放寬參加人數，但仍不獲批准，感到失望。

王指，維港泳2021有約1500人參賽，工作人員就有約750人，若政府限制今年維港泳人數於500人內，將計劃推遲賽事，可能未必在今年內舉辦：「得500人連工作人員，唔做喇，嘥資源，唔值得，因為兩邊（維港）啲船要停（舉行期間）。」

▼2021年12月12日 約1500人參加維港泳2021▼



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▼8月18日 香港國際旅遊展開幕▼



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【07:50】黃大仙瓊軒苑解封，圍封期間約860人接受檢測，當中發現14宗陽性檢測個案和1宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【07:00】1.8萬本地生新學年要到內地升讀專上院校，惟深圳檢疫名額一個難求，有學生全家總動員抽深圳驛站名額才成功，料北上檢疫及完成隔離後，需趕在「死線」日辦理入學、住宿等手續，否則會被視作棄學。不過更多是無法取得檢疫名額，短期內無法北上，幸獲校方批准寬限期，有學生指黃牛將名額炒貴，學生無法負擔，因此一直「滯留」在港，錯過一些課程。

教育局昨日（23日）公布內地高校港生入境內地便利措施，有受訪考生認為可更方便回內地開學，將會立即登記。

▼8月23日 蔡若蓮宣布協助港生返內地升學特別安排▼



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▼直擊擁維港海景的啟德方艙醫院▼



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▼8月21日起強制檢測公告▼



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▼8月23日 「敦煌 — 千載情緣的故事」預覽▼

