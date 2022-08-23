強制檢測｜增58廈　涉太古城、爵悅庭等　何文田6廈污水陽性上榜

本港新冠肺炎持續，醫務衞生局周二（23日）晚上發出最新一份強制檢測公告，有58幢大廈上榜。當中有52幢大廈因有居民確診而被納入公告，觀塘區以8幢大廈上榜成18區最多，包括秀茂坪紀律部隊宿舍1座、觀塘紀律部隊宿舍2座及麗港城5座等。其餘上榜大廈涉及馬鞍山銀湖‧天峰6座、粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍4座、將軍澳日出康城領都2座（左翼及右翼）等。



另外，有六幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，全部均位於何文田，包括豪宅君頤峰1至3座，以及欣圖軒3、4座和俊民苑文凱閣。當局指，任何人在8月17日至23日曾身處有關大廈超過兩小時，須於周三或周四（24日或25日）進行核酸檢測。



▼8月23日強制檢測公告▼



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當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有52個指明地方被納入強制檢測公告。在港島方面，上榜大廈有赤柱馬坑邨迎馬樓、柴灣小西灣邨瑞強樓、筲箕灣東熹苑華熹閣、薄扶林華富一邨華光樓，以及鰂魚涌太古城富天閣。

九龍方面，觀塘有八幢大廈被納入公告，包括秀茂坪邨秀義樓及秀景樓、油塘油美苑濤美閣及高怡邨高志樓、麗港城5座及秀茂坪紀律部隊宿舍1座等。其餘上榜大廈有九龍城啟德1號（I）大廈1座、旺角海富苑海欣閣、長沙灣宇晴軒5座及黃大仙黃大仙上邨倡善樓等。

▼部份強檢大廈▼



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將軍澳六幢大廈被納入公告

新界方面，沙田有六幢大廈上榜，涉及水泉澳邨竹泉樓、穗禾苑詠興閣、馬鞍山銀湖‧天峰6座、馬鞍山錦豐苑錦菱閣及錦蕙閣等。另外，將軍澳亦有六幢大廈被納入公告，包括叠翠軒4座、日出康城領都2座（左翼及右翼）、尚德邨尚仁樓、安寧花園2座及寶盈花園6座等。

天水圍上榜大廈則有天慈邨慈屏樓、栢慧豪園2座及天逸邨逸湖樓等。青衣被納入公告的大廈包括藍澄灣5座、青衣邨宜業樓及盈翠半島3座。而荃灣則有爵悅庭西爵軒及海濱花園海雅閣。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至8月24日）▼



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何文田豪宅君頤峰三幢污水陽性

另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有六個指明地方被納入強制檢測公告，包括何文田豪宅君頤峰1至3座、欣圖軒3、4座及俊民苑文凱閣。

政府又指，周三（24日）將於赤柱馬坑邨及薄扶林華富（一）邨增設或重開流動採樣站，位於葵涌安蔭邨的流動採樣站會延長服務日期至周四（25日）。當局表示，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

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室外流動採樣站3號風球即關閉

尚局表示，如天文台已發出三號強風信號或紅色暴雨警告信號，位於室外的流動採樣站將會關閉；在八號或以上熱帶氣旋警告信號，或黑色暴雨警告信號生效期間，則所有流動採樣站連同社區檢測中心均會關閉。