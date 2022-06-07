西九文化區去年赤字7.8億　馮程淑儀指財務嚴峻　盼毋需港府注資

西九文化區項目陸續落成，包括即將於下月開幕的香港故宮文化博物館，西九管理局向立法會提交的文件披露，去年錄得7.8億元赤字，較預期減近三成，但較前年的4.9億元的營運虧損，增加近六成。港府於2008年投放的216億元撥款，則尚餘61億元。

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀今日回應稱，預視相關撥款至明年將會耗盡，另受疫情影響，管理局正面臨成立以來最嚴峻的財務挑戰，但期盼毋須港府額外注資 。西九提交的文件則指，未來數年重點開源節流，並會善用場地租賃、地方營造活動及籌款等各種途徑，亦將繼續積極有序地推展西九的商業發展項目。



▼6月7日．西九文化區公布香港故宮7月2日開幕▼



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政府庫存現金81億 未來3年料再蝕30億

西九文化區管理局向立法會提交文件，交代最新財務狀況，根據文件所示，西九文化區去年錄得7.8億元赤字，較預期減近三成，但較前年的4.9億元的營運虧損，增加59%。管理局另預計，未來三個財政年度赤字將續擴大，預測各虧損10億元。

西九管理局表示，截至今年3月底，庫存現金為81億元；政府的216億元撥款則由去年的79億元，進一步減至61億元。

管理局續指，疫情持續對財務狀況造成不利影響，去年的營運收入較預期下跌近 60%，由2.4億元降至1億元，（未計及投資收入約3.2億元）。

收入來源依賴酒店／辦公室／住宅發展組合

管理局提到，去年第四季疫情轉趨穩定，零售、飲食和消閒錄得的每月平均收入較過去 12 個月增加 80%，區內停車場收入亦增 90%。另一收入來源則主要依賴是酒店／辦公室／住宅發展組合，去年11月，管理局已完成藝術廣場大樓項目招標，目前正審視未來路向。

馮程淑儀期盼毋須港府額外注資 。（張浩維攝）

開源節流 營運支出預算減少超過20%

管理局提到，由於疫情引發的不確定性仍然存在，當前要務是提升應變能力和保持流動資金充裕，故於剛過去的財政年度，大幅削減營運開支和經常性結構成本如員工成本、設施管理和場地營運成本）。另面對市場上的不明朗因素，管理局稱將秉持審慎理財態度。最新年度的營運支出預算將按年減少超過 20%，預計因應新設施開放需增加人手的幅度亦有所減少。

管理局指，面對財務挑戰，未來數年將更加重視創造收入，訂立積極的開源策略，並會善用場地租賃、地方營造活動及籌款等各種途徑。管理局亦將繼續積極有序地推展西九的商業發展項目。

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀今日於香港故宮開幕記者會提及香港故宮的財務預算，開幕後遂需收取入場費，被問到董事局主席唐英年去年曾預告將向政府申請撥款，馮程淑儀回應指，西九文化區無政府補貼，只曾於2008年獲一筆過撥款216億元，惟預視至明年將會耗盡。她續指，受到疫情影響，西九文化區各場地關閉約300天，管理局的財務正面臨成立以來最大挑戰，且酒店、辦公室等商業項目是西九文化區的主要收入來源，惟受地庫進度所限，未能如期上馬，期盼可盡快追趕進度，另管理局早前已採取節流方案，減省約三成開支，期望毋須向立會追加額外撥款。