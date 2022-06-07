香港故宮開幕｜西九管理局首披露年營運開支3億　門票收入不夠1億

香港故宮文化博物館將於7月2日正式開幕。館方今日（7日）公布票價，管理局行政總裁馮程淑儀提到，一家四口僅需花費150元購買標準門票入場，已可觀賞約84%故宮借出文物，形容為物超所值，「依家睇場戲（全家）都唔止啊。」



西九文化區管理層指，門票定價主要涉財務承擔及免浪費參觀名額兩大考慮，又首披露博物館每年預算開支約三億元，門票收入約佔30%，即大概9,000萬元，館方須靠門票及贊助等收入維持營運，因此無法免費入場。



香港故宮文化博物館將於7月2日正式開幕，管理層今日公布票價機制。（張浩維攝）

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香港故宮文化博物館今日公布票價機制，標準門票收費50元，可參觀館內七個展廳，包括五個將陳列北京故宮文物的展廳；若要同時遊覽兩個展期較短的特別展覽包括「國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫」及「馳騁天下：馬文化藝術」，則須付120元（已包標準門票）。

7至11歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及綜援受助人可享半價，6歲以下免費。博物館推開幕優惠，逢周三免費進場參觀，但不適用於特別展覽，入場者需另行付費。

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「國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫」匯聚35件遠至唐宋時期的書畫經典名作，包括顧愷之《洛神賦圖》（北宋摹本）、米芾《行書研山銘卷》及趙伯駒《江山秋色圖卷》等，部分首次於境外展出；「馳騁天下：馬文化藝術」則以馬文化為主題，精選111件相關珍品，並展出13件外借法國羅浮宮的世界藝術藏品。

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各展廳將展出故宮博物院合共914件的外借藏品。(香港故宮文化博物館提供)

「國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫」屬特別展覽，當中匯聚35件遠至唐宋時期的書畫經典名作，包括顧愷之《洛神賦圖》（北宋摹本）、米芾《行書研山銘卷》及趙伯駒《江山秋色圖卷》等。（張浩維攝）

門票收入料佔營運經費30%

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀表示，財政可持續性是門票定價的實在考慮，因香港故宮及西九文化區均無政府補貼，只曾於2008年獲一筆過撥款216億元，惟預視至明年將會耗盡。她續指，受到疫情影響，西九文化區各場地關閉約300天，管理局的財務正面臨成立以來最大挑戰，且酒店、辦公室等商業項目是西九文化區的主要收入來源，惟建造進度較慢，遂管理局早前已採取節流方案，減省約三成開支，期盼毋須追加額外撥款 。

她指，香港故宮每年預算開支約三億元，根據本年度財務預算，其營運經費由管理局及博物館各承擔約一半（管理局佔46%；香港故宮佔55%），館方須靠門票、企業贊助、餐飲零售及場租等賺取收益，其中門票收入料佔當中30%，即約9,000萬元，倘豁免入場費，將為其營運帶來沉重負擔。

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀。（張浩維攝）

四人家庭入場費150元 馮程淑儀：睇場戲都唔止

馮程淑儀又指，購買標準門票已可參觀來自北京故宮的768件文物，佔外借總數約84%，若按四人家庭計算（兩成人、一名中學生及一名小學生），全家購買標準門票僅花費150元，「咁叫貴定唔貴呢？150蚊，依家睇場戲（全家）都唔止啊。」

馮程淑儀又指收取入場費，可免浪費參觀名額。她表示，綜合其及香港故宮館長吳志華過往經營政府博物館經驗，即使免收費，入場率平均為60%，廣受歡迎活動亦僅得約75%。以甚歡迎、首年免入場費的M+為例，亦有約30%已預約觀眾未有赴會，反而若須付費，已購票人士則可將門票轉讓。

香港故宮董事局主席陳智思則指，曾收到不少意見促向公眾免費開放，但他解畫稱，香港故宮屬自負盈虧博物館，非如康文署轄下博物館般由政府補貼，且沒有如外國博物館設營運基金，加上不少展品外借而來，更達國寶級，涉及的運輸及保養費用極高。他續指，全球無一公司可單一承保，需集數間一同承保。他強調，香港故宮標準門票僅50元，形容為超值價，「同兩岸三地（故宮）比，一啲都唔算貴。」

香港故宮成人標準票價為50元，若要同時參觀特別展覽，收費則為120元，7至11歲兒童、全日制學生、60歲或長者、殘疾人士及綜援受助人則可享半價。（張浩維攝）

館長吳志華：展品歸還北京故宮時需休眠數年

香港故宮文化博物館館長吳志華則指，香港故宮定位為世界級博物館，其標準門票對比同等級數博物館不算貴；另受委托的市場研究顯示，歐美博物館的專題展收費逾200元，香港故宮的特別展覽門票僅收費120元，可盡覽多件一級文物，雖然2007年康文署曾公展同一主題展覽（「國之重寶─ 故宮博物院藏晉唐宋元書畫展」），但今次規模更大，且不少展品屬全界孤本，甚至有逾千年歷史，歸還北京故宮時需休眠數年，故屬千載難逢，亦物超所值，「（策展）成本遠超120蚊，睇到嘅價值都超過120蚊。」翻查資料顯示，「國之重寶」當年門票為30元。

被問到有否參考其他博物館門票機制，包括台北故宮分本地居民及遊客定價，馮程淑儀回應指，曾將按身分收費方案納考慮之列，但發現實際操作較複雜，且不少展品來自北京故宮，若內地同胞須另行收費，「唔係一個好嘅處理」，遂決定一視同仁。吳志華則補充指，以身分劃分門票非主流做法。