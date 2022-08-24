天水圍10K、維港渡海泳削參賽名額　田總泳總失望促政府增透明度

香港田徑總會今日（24日）宣布，政府突然大幅削減參加人數，故須突然煞停原訂下周日（28日）舉行、俗稱「天水圍10K」的香港十公里錦標賽。中國香港游泳總會亦表示，受制同一限制，年度體壇盛事維港渡海泳或無法如期舉行。

兩個總會傍晚發聯合聲明指，對政府在賽前才突然削減參賽人數做法表示失望和關注，強調兩會數月前已多次與政府溝通，商討防疫要求，更曾反建議分批作賽，令每次落場人數不多於500人，惟當局未有接納，更突然拋出新要求，令賽事被迫煞停。兩會要求政府高層提高透明度，在往後的賽事上有更好安排和溝通，以確保賽事的完整性。



田總會泳總的聯合聲明指，對港府本周決定大幅減少「天水圍10K」和維港泳比賽名額表示失望，又指即使兩會過去多個月一直高度積極與政府相關部門溝通，以滿足防疫要求，惟當局卻在比賽前夕臨時通知新要求，令負責香港大型體育賽事的兩個總會「表示極為關注。」

聲明提到，兩項賽事均嚴格執行防疫措施，包括要求確保跑手和泳手完成疫苗接種、安排賽前48小時進行核酸檢測，及以分批起步安排的方式作賽，令每組參賽隊伍人數少於500人，以符合當局規定，惟相關部門未有接納建議，更在賽前突然決定大幅減少比賽名額，

兩個總會要求政府高層提高透明度，在日後的香港體育賽事的溝通和公共衞生最終決策方面，「能夠作更好的安排和溝通，以確保賽事的完整性」，從而令體壇盛事和受公眾關注的賽事能順利舉行。

▼2021年12月12日 約1500人參加維港泳2021▼



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政府發言人早前回覆查詢時表示，一直與香港田徑總會和泳總保持聯繫，就其分別擬辦的「天水圍10K」和維港泳商討包括防疫要求等具體安排，惟兩項賽事涉及參加人數較多，加上參賽者作賽時需要除口罩，引致傳播病毒的風險較高，經全面考慮和平衡最新疫情發展、擬辦活動性質和規模、社會及經濟活動需要等不同因素，故兩項賽事的相關羣組聚集申請未獲批准。

發言人續指，政府會繼續與賽事主辦機構保持聯繫；同時繼續根據防疫規例處理所接獲的其他活動申請，過程中同樣會全面考慮和平衡各相關因素。