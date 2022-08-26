好市民獎｜勇救危站天橋少女　家庭主婦：若有咩事就嘥咗個小朋友

警務處「好市民獎2021第二期」共有40名得主獲嘉許，得主之一的家庭主婦余詩敏，去年在6層樓高的青衣行人天橋上，勇救一名企圖自殺的16歲少女。余女士接受《香港01》訪問時回想，當時少女只差一步之遙，她千鈞一髮將少女抱回安全位置，形容心裏「有啲怯」，但認為「如果有咩事就嘥咗個小朋友，我要救佢唔畀佢有任何傷害」。



好市民計劃明年踏入50周年，警方將於下周日（28日），首次在會議覽中心舉行頒獎禮，主題為「保護兒童」，呼籲市民如遇兒童受虐，切勿猶疑，要第一時間報警求助。



警務處「好市民獎2021第二期」共有40名得主獲嘉許，包括李女士（左）及余女士（右）。（夏家朗攝）

余女士去年8月與女兒途經青衣長康邨行人天橋時，見到一名16歲少女行為有異，她本身不以為意，但回頭一望見到少女身上流血，疑懷自殘並企圖跳橋，遂走回頭主動與少女聊天，希望可以分散她的注意力。

「好市民獎」得主之一的家庭主婦余女士，去年在6層樓高的青衣行人天橋上，勇救一名企圖自殺的16歲少女。（夏家朗攝）

傻豬嚟㗎，你死咗屋企人會唔開心架。 「好市民獎」得主余女士

在傾談期間，余女士慢慢抱住少女開導她，其他途人見狀亦上前協助，突然少女搖搖欲墜，似向前「檻」步，余女士緊抱少女腰間把她拉下來，少女喊叫「點解唔畀我死呀！」余女士即向少女表示：「傻豬嚟㗎，你死咗屋企人會唔開心架。」

余女士回想救人一刻，天橋雖有6層樓高，但無論如何都要拯救少女，「係覺得心悒，呢個小朋友有情緒，一定要幫佢，無話驚唔驚，拉返佢落嚟個刻個人會開心，如有咩事嘥咗個小朋友，要攬住佢唔畀佢有任何傷害。」

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首次會展舉辦頒獎禮 警籲市民舉報虐兒案

警察公共關係部訓練及支援組余兆泉警司表示，好市民計劃將踏入50年，將會有大革新，包括推動不同持份者參與、採用生命影響生命策略、善用科技多元化宣傳，及將典禮盛事化，今次頒獎禮首次在會展舉行，設有網上直播，多位得主會表演話劇重演事發經過，另外會設網上AR 遊戲、漫畫集及於馬鞍山廣場做展覽。

本港近年不時發生虐兒案件，余兆泉表示，警隊會透過不同宣傳及推廣活動，令社會更關注兒童福利，讓他們能夠在健康快樂環境成生，他呼籲市民，如見到小朋友有需要協助，不要猶疑第一時間報警。