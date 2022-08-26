好市民獎｜少女港鐵埋首玩手機不知被非禮　熱心婦喝止色狼再助捕

「有事發生唔好食花生！」警務處「好市民獎2021第二期」得主之一現已退休的李郡英，曾在港鐵車廂制止一宗風化案，成功將一名少女從「魔爪」中解救出來，將「色狼」繩之於法。



李女士接受《香港01》訪問時，希望能夠以身作則，寄語港人不論遇見非禮案，或有他人需要求助，都不要袖手旁觀做「花生友」，「能夠幫到人，係一件好開心嘅事。」



「好市民獎」得主之一李女士，曾在港鐵車廂制止一宗風化案，成功將一名少女從「魔爪」中解救出來，將「色狼」繩之於法。（夏家朗攝）

免會錯意 先確定少女與色狼不是相識

港鐵北角站去年3月發生一宗風化案，乘客李女士當時與兒子乘港鐵回家途中，見到一名低頭玩手機的20歲女子，被一名男士上下其手，她指初頭擔心因「會錯意」造成誤會，所以與兒子從旁觀察。

我連片都唔拍喇，如果我再拍兩三秒，受害者就被「抽水」多兩三秒。 「好市民獎」得主李女士

不做「花生友」 要盡公民責任阻止非禮案

當李女士確認兩人根本沒有交流，就上前制止，「我拍一拍個女仔，即刻呼喝個男人，我同個女仔講，你知唔知你俾人非禮梗，佢話唔知，以為只係多人好逼，當去到油塘站，就有市民齊心拉個男人出月台，跟住報警。」

李女士指出，理解不少人會「食花生」，會怕事，害怕被人「惡返轉頭」，但她堅信自己「行得正企得正」，要盡公民責任阻止非禮案，「我連片都唔拍喇，如果我再拍兩三秒，受害者就被『抽水』多兩三秒」，她呼籲女士千勿只顧玩手機，否則容易被有機可乘。警方表示，涉事男子最終非禮罪成，判監禁14日。

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年紀最輕得主26歲 曾助警處理四案

本港街頭不時有市民爭執，李女士表示曾在佐敦街頭，見到一對母子糾纏，途人沒有協助，只有圍觀，她再次寄語港人，不要抱「食花生」心態，「見到媽咪扯住個12、13歲嘅細路仔，咁樣秤住會窒息，上前查問知道原來小朋友有過度活躍症，我就畀張張紙巾安撫佢情緒，原來媽媽準備帶佢去游水，我就話『姨姨帶你游水好唔好？唔好喊啦，咁多人睇住好醜怪』。」

今次「好市民獎」將於下周日（28日），首次在會議覽中心舉行頒獎禮，主題為「保護兒童」，40名得主中，年紀最輕為26歲，曾在交通意外、虐畜案、盜竊案及跳海救人案協助警方。